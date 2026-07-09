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Запад перешел к открытым ультиматумам в адрес России, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2026
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19:24 09.07.2026 (обновлено: 19:30 09.07.2026)
Запад перешел к открытым ультиматумам в адрес России, заявил Лавров

Лавров: Запад перешел к открытым ультиматумам в адрес России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад перешел к открытым ультиматумам в адрес России.
  • По его словам, Запад имитировал готовность к переговорам по Украине.
МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш по итогам переговоров.
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"В Москву". На Западе поставили жесткий ультиматум Зеленскому
17 июня, 20:26
 
РоссияУкраинаСергей ЛавровМозамбик
 
 
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