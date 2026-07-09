Запад перешел к открытым ультиматумам в адрес России, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад перешел к открытым ультиматумам в адрес России.
- По его словам, Запад имитировал готовность к переговорам по Украине.
МАПУТУ (Мозамбик), 9 июл - РИА Новости. Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш по итогам переговоров.