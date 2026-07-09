Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи

Президент Мозамбика сообщил о планируемых реформах в стране, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.

Президент Мозамбика ознакомил Сергея Лаврова со своими идеями о проведении экономических реформ и развитии двустороннего сотрудничества.

Стороны договорились учесть ключевые аспекты планов Мозамбика в сфере реформирования экономики при подготовке к очередному заседанию российско-мозамбикской межправительственной торгово-экономической комиссии.

МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Мозамбика Даниэль Шапу проинформировал его о планируемых экономических реформах в стране и планах по развитию двустороннего сотрудничества.

"Африканцы совершенно справедливо заинтересованы в том, чтобы их богатейшие природные ресурсы не вывозились за границу на экспорт в сыром виде, а перерабатывались здесь, чтобы добавленная стоимость производилась именно в тех странах, откуда эти природные ресурсы берутся", - сказал министр после встречи с президентом Мозамбика

"И именно в русле этой логики президент Шапу сегодня ознакомил нас со своими идеями о проведении дополнительных реформ в сфере экономики Мозамбика и с теми возможностями, которые он связывает с развитием нашего двустороннего сотрудничества", - добавил Лавров

В этой связи стороны договорились учесть ключевые аспекты планов Мозамбика в сфере реформирования экономики, ее модернизации в ходе подготовки к очередному заседанию российско-мозамбикской межправительственной торгово-экономической комиссии, подчеркнул он.