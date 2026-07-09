Рейтинг@Mail.ru
Президент Мозамбика сообщил о планируемых реформах в стране, заявил Лавров - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 09.07.2026
Президент Мозамбика сообщил о планируемых реформах в стране, заявил Лавров

Лавров: президент Мозамбика Шапу сообщил о планируемых экономических реформах

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Мазамбика Даниэл Шапу во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.
  • Президент Мозамбика ознакомил Сергея Лаврова со своими идеями о проведении экономических реформ и развитии двустороннего сотрудничества.
  • Стороны договорились учесть ключевые аспекты планов Мозамбика в сфере реформирования экономики при подготовке к очередному заседанию российско-мозамбикской межправительственной торгово-экономической комиссии.
МАПУТУ, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Мозамбика Даниэль Шапу проинформировал его о планируемых экономических реформах в стране и планах по развитию двустороннего сотрудничества.
"Африканцы совершенно справедливо заинтересованы в том, чтобы их богатейшие природные ресурсы не вывозились за границу на экспорт в сыром виде, а перерабатывались здесь, чтобы добавленная стоимость производилась именно в тех странах, откуда эти природные ресурсы берутся", - сказал министр после встречи с президентом Мозамбика.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Лавров встретился с премьером Эфиопии Абий Ахмедом в Аддис-Абебе
7 июля, 20:55
"И именно в русле этой логики президент Шапу сегодня ознакомил нас со своими идеями о проведении дополнительных реформ в сфере экономики Мозамбика и с теми возможностями, которые он связывает с развитием нашего двустороннего сотрудничества", - добавил Лавров.
В этой связи стороны договорились учесть ключевые аспекты планов Мозамбика в сфере реформирования экономики, ее модернизации в ходе подготовки к очередному заседанию российско-мозамбикской межправительственной торгово-экономической комиссии, подчеркнул он.
Глава российского дипведомства прибыл в Мозамбик ранее в четверг из Нигера в рамках своего африканского турне.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Нигера Абдурахманом Чиани в Ниамее - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Лавров встретился с президентом Нигера Абдурахманом Чиани
Вчера, 00:51
 
В миреМозамбикРоссияНигерСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала