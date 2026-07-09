Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел встречу с главой МИД Мали Анта Диопом - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 09.07.2026
Лавров провел встречу с главой МИД Мали Анта Диопом

Лавров обсудил с главой МИД Мали сотрудничество в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Мали углубление политического диалога и координацию действий на глобальной арене.
  • Особое внимание на встрече уделялось наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и Мали.
  • Стороны выразили солидарную позицию в пользу формирования более справедливой многополярной модели мироустройства и неприятие неоколониальных практик «коллективного Запада».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел и и международного сотрудничества Республики Мали Шейхом Анта Диопом обсудил углубление доверительного политического диалога и координации действий на глобальной арене, а также дальнейшее тесное сотрудничество в противодействии терроризму, сообщили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Лавров встретился с президентом Нигера Абдурахманом Чиани
00:51
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-малийских отношений, носящих традиционно дружественный характер ... Подтвержден настрой Москвы и Бамако на углубление доверительного политического диалога и координации действий на глобальной арене, дальнейшее тесное сотрудничество в противодействии терроризму", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В министерстве отметили, что особое внимание на встрече уделялось наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей, реализации совместных проектов в энергетике, геологии, освоении запасов минерального сырья, а также в строительстве инфраструктуры и транспорта.
Кроме того, уточняется, что в ходе обмена мнениями по глобальным и региональным проблемам стороны выразили солидарную позицию в пользу формирования более справедливой многополярной модели мироустройства и неприятие неколониальных практик "коллективного Запада".
Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Лавров и глава МИД Буркина-Фасо обсудили развитие сотрудничества
Вчера, 23:56
 
В миреРоссияНиамейМоскваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала