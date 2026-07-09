Лавров провел встречу с главой МИД Мали Анта Диопом

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Мали углубление политического диалога и координацию действий на глобальной арене.

Особое внимание на встрече уделялось наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и Мали.

Стороны выразили солидарную позицию в пользу формирования более справедливой многополярной модели мироустройства и неприятие неоколониальных практик «коллективного Запада».

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел и и международного сотрудничества Республики Мали Шейхом Анта Диопом обсудил углубление доверительного политического диалога и координации действий на глобальной арене, а также дальнейшее тесное сотрудничество в противодействии терроризму, сообщили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств стран Сахеля (АГС).

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-малийских отношений, носящих традиционно дружественный характер ... Подтвержден настрой Москвы и Бамако на углубление доверительного политического диалога и координации действий на глобальной арене, дальнейшее тесное сотрудничество в противодействии терроризму", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

В министерстве отметили, что особое внимание на встрече уделялось наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей, реализации совместных проектов в энергетике, геологии, освоении запасов минерального сырья, а также в строительстве инфраструктуры и транспорта.