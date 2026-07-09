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Лантратова предложила ввести уроки семейной жизни для детей в школе - РИА Новости, 09.07.2026
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19:27 09.07.2026
Лантратова предложила ввести уроки семейной жизни для детей в школе

Яна Лантратова предложила ввести уроки семейной жизни для детей в школе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила ввести уроки семейной жизни для школьников и семейные клубы для молодежи, чтобы снизить количество разводов в России.
  • По ее мнению, детям важно рассказывать о том, как создавать семью и строить отношения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила ввести уроки семейной жизни для школьников и семейные клубы для молодежи, чтобы снизить количество разводов в России.
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У Лантратовой поинтересовались, что, по ее мнению, необходимо предпринять, чтобы количество разводов в России сократилось. Отвечая на вопрос, омбудсмен отметила, что в год к институту уполномоченного по правам человека в РФ обращается 415 тысяч человек, и главная задача в работе с этими людьми - говорить и просвещать их.
"Я вижу, когда приезжаю в школу, общаюсь с детьми, что многие дети поднимают вопрос. Я, говорит, хочу создать семью, но я не умею быть мамой, я не знаю, что нужно делать, чтобы стать хорошей мамой: как воспитывать ребенка, как готовиться к материнству, как строить отношения с будущим мужем. Это очень важно. На самом деле важно вводить вот такие уроки - что такое семья, как ее создавать", - сказала Лантратова журналистам.
По ее словам, детям нужно рассказывать, что семья - это не только моменты, когда люди делят друг с другом радости. Но также необходимо говорить, что в семейном быте важно быть терпеливым по отношению друг к другу, научиться слышать и слушать.
"Действительно, взаимопонимание - это очень важно. И, конечно, если будут создаваться какие-нибудь семейные клубы - я знаю, что в регионах есть такая практика, где молодежь может прийти, пообщаться с какими-то наставниками, послушать выступления экспертов в этой сфере - это тоже может помочь", - подчеркнула она.
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