Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила ввести уроки семейной жизни для школьников и семейные клубы для молодежи, чтобы снизить количество разводов в России.

По ее мнению, детям важно рассказывать о том, как создавать семью и строить отношения.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила ввести уроки семейной жизни для школьников и семейные клубы для молодежи, чтобы снизить количество разводов в России.

В четверг на площадке Национального центра "Россия" в Москве прошел III Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца".

У Лантратовой поинтересовались, что, по ее мнению, необходимо предпринять, чтобы количество разводов в России сократилось. Отвечая на вопрос, омбудсмен отметила, что в год к институту уполномоченного по правам человека в РФ обращается 415 тысяч человек, и главная задача в работе с этими людьми - говорить и просвещать их.

"Я вижу, когда приезжаю в школу, общаюсь с детьми, что многие дети поднимают вопрос. Я, говорит, хочу создать семью, но я не умею быть мамой, я не знаю, что нужно делать, чтобы стать хорошей мамой: как воспитывать ребенка, как готовиться к материнству, как строить отношения с будущим мужем. Это очень важно. На самом деле важно вводить вот такие уроки - что такое семья, как ее создавать", - сказала Лантратова журналистам.

По ее словам, детям нужно рассказывать, что семья - это не только моменты, когда люди делят друг с другом радости. Но также необходимо говорить, что в семейном быте важно быть терпеливым по отношению друг к другу, научиться слышать и слушать.