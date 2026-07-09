Петербургские археологи оцифруют памятники культурного наследия Палестины

"Хотелось бы оцифровать пруды Соломона, но сейчас там очень сложная ситуация. Я думаю, что нам все-таки удастся. Конечно, для нас крайне важны Телль-эс Султан - древний Иерихон, есть римские цистерны, есть остатки водовода, есть храмы, в том числе христианские, есть мечети мусульманские. Я объехала почти все памятники, посмотрела - объем работ масштабный. Начнем мы с трех-четырех, которые палестинская сторона считает для себя наиболее важными", - уточнила Соловьева.