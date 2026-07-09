Рейтинг@Mail.ru
Петербургские археологи оцифруют памятники культурного наследия Палестины - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:59 09.07.2026
Петербургские археологи оцифруют памятники культурного наследия Палестины

Археологи ИИМК РАН оцифруют памятники культурного наследия Палестины

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловскую крепость и реку Неву в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центр спасательной археологии ИИМК РАН и министерство туризма и древностей Палестины подписали меморандум о сотрудничестве.
  • В рамках меморандума российские специалисты проведут цифровое документирование памятников Палестины с использованием российских цифровых технологий.
  • Полученные геопространственные модели лягут в основу геоинформационной системы — цифрового архива, пригодного для научных исследований, мониторинга, реставрации и образовательных программ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и министерство туризма и древностей Палестины подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого российские специалисты проведут цифровое документирование памятников Палестины, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг состоялась онлайн-церемония подписания меморандума. Документ предусматривает совместную работу по сохранению уникальных памятников Палестины с использованием российских цифровых технологий.
Фрагмент кирпичной печи на территории Троице-Сергиевой Лавры - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Артефакт – плоть истории. Ученые отметили роль археологии в образовании
19 июня, 10:37
"Исходя из нашего опыта работ по сохранению, сейчас крайне важно документирование памятников. Причем такое, которое нельзя испортить, нельзя переписать. То есть цифровое документирование... Регион горячий, памятники страдают... А история настолько богата, что позволить это разрушить, переписать, уничтожить, стереть из памяти, этого, конечно, нельзя допустить", - сказала директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева журналистам после подписания меморандума.
В рамках меморандума российские специалисты проведут цифровое документирование отобранных памятников Палестины. Полученные геопространственные модели лягут в основу геоинформационной системы (ГИС) — цифрового архива, пригодного для научных исследований, мониторинга, реставрации и образовательных программ.
Открытие археологов ЧелГУ существенно раздвинуло границы Страны городов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Археологи нашли поселение бронзового века в Челябинской области
30 июня, 18:22
"Хотелось бы оцифровать пруды Соломона, но сейчас там очень сложная ситуация. Я думаю, что нам все-таки удастся. Конечно, для нас крайне важны Телль-эс Султан - древний Иерихон, есть римские цистерны, есть остатки водовода, есть храмы, в том числе христианские, есть мечети мусульманские. Я объехала почти все памятники, посмотрела - объем работ масштабный. Начнем мы с трех-четырех, которые палестинская сторона считает для себя наиболее важными", - уточнила Соловьева.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в видеоприветствии участникам церемонии отметил, что документ имеет большое значение для сохранения памятников на палестинской земле и в целом для мировой истории.
Археологические исследования на территории Троице-Сергиевой Лавры - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Археологи и ученые восстановили облик обители времен Сергия Радонежского
22 июня, 09:11
 
КультураПалестинаМихаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала