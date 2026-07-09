Петербургские археологи оцифруют памятники культурного наследия Палестины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центр спасательной археологии ИИМК РАН и министерство туризма и древностей Палестины подписали меморандум о сотрудничестве.
- В рамках меморандума российские специалисты проведут цифровое документирование памятников Палестины с использованием российских цифровых технологий.
- Полученные геопространственные модели лягут в основу геоинформационной системы — цифрового архива, пригодного для научных исследований, мониторинга, реставрации и образовательных программ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и министерство туризма и древностей Палестины подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого российские специалисты проведут цифровое документирование памятников Палестины, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг состоялась онлайн-церемония подписания меморандума. Документ предусматривает совместную работу по сохранению уникальных памятников Палестины с использованием российских цифровых технологий.
"Исходя из нашего опыта работ по сохранению, сейчас крайне важно документирование памятников. Причем такое, которое нельзя испортить, нельзя переписать. То есть цифровое документирование... Регион горячий, памятники страдают... А история настолько богата, что позволить это разрушить, переписать, уничтожить, стереть из памяти, этого, конечно, нельзя допустить", - сказала директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева журналистам после подписания меморандума.
В рамках меморандума российские специалисты проведут цифровое документирование отобранных памятников Палестины. Полученные геопространственные модели лягут в основу геоинформационной системы (ГИС) — цифрового архива, пригодного для научных исследований, мониторинга, реставрации и образовательных программ.
"Хотелось бы оцифровать пруды Соломона, но сейчас там очень сложная ситуация. Я думаю, что нам все-таки удастся. Конечно, для нас крайне важны Телль-эс Султан - древний Иерихон, есть римские цистерны, есть остатки водовода, есть храмы, в том числе христианские, есть мечети мусульманские. Я объехала почти все памятники, посмотрела - объем работ масштабный. Начнем мы с трех-четырех, которые палестинская сторона считает для себя наиболее важными", - уточнила Соловьева.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в видеоприветствии участникам церемонии отметил, что документ имеет большое значение для сохранения памятников на палестинской земле и в целом для мировой истории.