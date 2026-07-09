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На Кубани объявили экстренное предупреждение о смерчах над морем - РИА Новости, 09.07.2026
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14:36 09.07.2026
На Кубани объявили экстренное предупреждение о смерчах над морем

На Кубани объявили экстренное предупреждение о формировании смерчей над морем

© СоцсетиСмерч образовался на воде недалеко от Сочи
Смерч образовался на воде недалеко от Сочи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Соцсети
Смерч образовался на воде недалеко от Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кубани 10 и 11 июля объявлено экстренное предупреждение о возможных смерчах над морем.
  • Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, гроза, град и ветер с порывами до 23 м/с.
КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение о формировании смерчей над морем 10 и 11 июля объявили на Кубани, также возможны ливень, град и ветер с порывами до 23 метров в секунду, сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.
"По данным Краснодарского гидромета, утром и до конца суток 10 июля, а также в течение суток 11 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-23 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении центра.
В ведомстве напомнили, что жителям региона необходимо быть внимательными и осторожными.
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