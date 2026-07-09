На Кубани объявили экстренное предупреждение о смерчах над морем

КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение о формировании смерчей над морем 10 и 11 июля объявили на Кубани, также возможны ливень, град и ветер с порывами до 23 метров в секунду, сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.