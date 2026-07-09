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Кордобу признали лучшим игроком сезона в РПЛ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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21:42 09.07.2026
Кордобу признали лучшим игроком сезона в РПЛ

Кордобу второй раз подряд признали лучшим игроком сезона в РПЛ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДжон Кордоба (Краснодар)
Джон Кордоба (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Джон Кордоба (Краснодар). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форвард футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Форвард футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ) на проходящей в столице церемонии вручения премии "Герои РПЛ", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 проходит 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм".
На награду также претендовали Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев (оба - "Краснодар"), Матвей Кисляк, Данил Круговой (оба - ЦСКА), Эсекьель Барко ("Спартак"), Алексей Батраков ("Локомотив"), Максим Глушенков ("Зенит"), Мингиян Бевеев ("Балтика") и Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).
Кордоба признан лучшим игроком сезона РПЛ во второй раз подряд.
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ФутболСпортДжон КордобаКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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