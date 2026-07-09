Кордобу признали лучшим игроком сезона в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Форвард футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Форвард футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ) на проходящей в столице церемонии вручения премии "Герои РПЛ", передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ " за сезон-2025/26 проходит 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм".

На награду также претендовали Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев (оба - "Краснодар"), Матвей Кисляк, Данил Круговой (оба - ЦСКА), Эсекьель Барко ("Спартак"), Алексей Батраков ("Локомотив"), Максим Глушенков ("Зенит"), Мингиян Бевеев ("Балтика") и Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).