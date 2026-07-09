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Кордобу признали лучшим нападающим сезона в РПЛ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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21:13 09.07.2026
Кордобу признали лучшим нападающим сезона в РПЛ

Кордобу второй раз подряд признали лучшим нападающим сезона в РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДжон Кордоба
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Джон Кордоба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форвард футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба признан лучшим нападающим сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • «Краснодар» занял второе место в РПЛ в завершившемся в мае сезоне, а Кордоба стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, забив 17 мячей в 28 матчах.
  • Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской «Балтикой».
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Форвард футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба признан лучшим нападающим сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ) на проходящей в столице церемонии вручения премии "Герои РПЛ", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Премия "Герои РПЛ" проходит в четвертый раз. Кордоба стал победителем в номинации во второй раз подряд. Помимо колумбийского форварда в этом году на приз претендовали нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев и Данил Круговой из ЦСКА.
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"Краснодар" в завершившемся в мае сезоне занял второе место в РПЛ (66 очков), уступив ставшему чемпионом петербургскому "Зениту" 2 очка. Кордоба принял участие в 28 матчах из 30, забив 17 мячей и став лучшим бомбардиром премьер-лиги.
На первом этапе определения номинантов на приз с 11 по 16 июня голосовали журналисты. С 18 по 28 июня прошел второй этап, на котором свои голоса отдавали болельщики. В период с 30 июня по 4 июля состоялся третий этап - победителей премии определяли капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской "Балтикой".
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ФутболСпортДжон КордобаКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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