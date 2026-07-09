Кордобу признали лучшим нападающим сезона в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Форвард футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба признан лучшим нападающим сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
- «Краснодар» занял второе место в РПЛ в завершившемся в мае сезоне, а Кордоба стал лучшим бомбардиром премьер-лиги, забив 17 мячей в 28 матчах.
- Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской «Балтикой».
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Форвард футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба признан лучшим нападающим сезона-2025/26 в Российской премьер-лиге (РПЛ) на проходящей в столице церемонии вручения премии "Герои РПЛ", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Краснодар" в завершившемся в мае сезоне занял второе место в РПЛ (66 очков), уступив ставшему чемпионом петербургскому "Зениту" 2 очка. Кордоба принял участие в 28 матчах из 30, забив 17 мячей и став лучшим бомбардиром премьер-лиги.
На первом этапе определения номинантов на приз с 11 по 16 июня голосовали журналисты. С 18 по 28 июня прошел второй этап, на котором свои голоса отдавали болельщики. В период с 30 июня по 4 июля состоялся третий этап - победителей премии определяли капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской "Балтикой".
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