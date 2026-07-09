Кордобу признали лучшим нападающим сезона в РПЛ

"Краснодар" в завершившемся в мае сезоне занял второе место в РПЛ (66 очков), уступив ставшему чемпионом петербургскому "Зениту" 2 очка. Кордоба принял участие в 28 матчах из 30, забив 17 мячей и став лучшим бомбардиром премьер-лиги.

На первом этапе определения номинантов на приз с 11 по 16 июня голосовали журналисты. С 18 по 28 июня прошел второй этап, на котором свои голоса отдавали болельщики. В период с 30 июня по 4 июля состоялся третий этап - победителей премии определяли капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.