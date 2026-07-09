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Девочка из Константиновки обрадовалась, когда встретила российских бойцов - РИА Новости, 09.07.2026
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11:32 09.07.2026 (обновлено: 12:17 09.07.2026)
Девочка из Константиновки обрадовалась, когда встретила российских бойцов

Спасенная из Константиновки девочка обрадовалась, когда встретила бойцов ВС РФ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей.
  • Президент Владимир Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР.
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Спасенная из Константиновки девочка призналась, что испытала облегчение и чувство радости, когда встретила российских бойцов в Константиновке, следует из видео, предоставленном РИА Новости пресс-центром группировки "Южная".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей.
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"Когда вы (бойцы ВС РФ - ред.) пришли, я уже одна была. И очень хорошо мне стало на душе. Очень радостно", - сказала девочка на видео.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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