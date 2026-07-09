Девочка из Константиновки обрадовалась, когда встретила российских бойцов

ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Спасенная из Константиновки девочка призналась, что испытала облегчение и чувство радости, когда встретила российских бойцов в Константиновке, следует из видео, предоставленном РИА Новости пресс-центром группировки "Южная".

"Когда вы (бойцы ВС РФ - ред.) пришли, я уже одна была. И очень хорошо мне стало на душе. Очень радостно", - сказала девочка на видео.