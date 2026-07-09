Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей.

Девочка рассказала, что ВСУ обманули ее семью с эвакуацией, несмотря на ранения бабушки и дедушки.

ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Вывезенная российскими бойцами из Константиновки девочка рассказала, что ВСУ обманули с эвакуацией ее семью, в которой были ранены бабушка и дедушка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей.

Как рассказала девочка, еще до освобождения города российскими войсками, ее бабушка и дедушка получили ранения.

"Дед с бабушкой утром пошли за бутылями с водой, мы с мамой в подвале сидели и слышим прилет, такой звук, что прилетело что-то, и мама побежала смотреть. Прибежала вся в слезах, что деда с бабой ранило", - рассказывает девочка на видео, предоставленном РИА Новости пресс-центром группировки "Южная".

Девочка пояснила, что мама побежала искать помощи. "Они пришли, эти (украинские - ред.) военные, деда (раненого – ред.) занесли в кухню и все. Обещали, что вывезут нас и не вывезли. Они наврали, это точно. Они ж умеют врать", - сказала девочка.