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Девочка из Константиновки рассказала, что ВСУ обманули ее семью - РИА Новости, 09.07.2026
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11:31 09.07.2026 (обновлено: 12:17 09.07.2026)
Девочка из Константиновки рассказала, что ВСУ обманули ее семью

Девочка из Константиновки рассказала, что ВСУ обманули ее семью с эвакуацией

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей.
  • Девочка рассказала, что ВСУ обманули ее семью с эвакуацией, несмотря на ранения бабушки и дедушки.
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Вывезенная российскими бойцами из Константиновки девочка рассказала, что ВСУ обманули с эвакуацией ее семью, в которой были ранены бабушка и дедушка.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку, оставшуюся без попечения родителей.
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Как рассказала девочка, еще до освобождения города российскими войсками, ее бабушка и дедушка получили ранения.
"Дед с бабушкой утром пошли за бутылями с водой, мы с мамой в подвале сидели и слышим прилет, такой звук, что прилетело что-то, и мама побежала смотреть. Прибежала вся в слезах, что деда с бабой ранило", - рассказывает девочка на видео, предоставленном РИА Новости пресс-центром группировки "Южная".
Девочка пояснила, что мама побежала искать помощи. "Они пришли, эти (украинские - ред.) военные, деда (раненого – ред.) занесли в кухню и все. Обещали, что вывезут нас и не вывезли. Они наврали, это точно. Они ж умеют врать", - сказала девочка.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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