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Россиянка выиграла золото на ЧЕ среди кадетов до 17 лет в пятиборье - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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22:13 09.07.2026
Россиянка выиграла золото на ЧЕ среди кадетов до 17 лет в пятиборье

Коновалова выиграла чемпионат Европы среди кадетов до 17 лет в пятиборье

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСовременное пятиборье
Современное пятиборье - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Яна Коновалова стала победительницей соревнований у девушек на чемпионате Европы среди кадетов до 17 лет в современном пятиборье.
  • Второе место заняла Тулайя Кесебир из Турции, тройку призеров замкнула венгерка Вираг Плебан.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россиянка Яна Коновалова стала победительницей соревнований у девушек на чемпионате Европы среди кадетов "В" (до 17 лет) в современном пятиборье, который проходит в Понтеведре (Испания).
Второе место заняла Тулайя Кесебир из Турции, тройку призеров замкнула венгерка Вираг Плебан.
Первенство Европы завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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