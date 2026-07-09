Россиянка выиграла золото на ЧЕ среди кадетов до 17 лет в пятиборье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Яна Коновалова стала победительницей соревнований у девушек на чемпионате Европы среди кадетов до 17 лет в современном пятиборье.
- Второе место заняла Тулайя Кесебир из Турции, тройку призеров замкнула венгерка Вираг Плебан.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россиянка Яна Коновалова стала победительницей соревнований у девушек на чемпионате Европы среди кадетов "В" (до 17 лет) в современном пятиборье, который проходит в Понтеведре (Испания).
Второе место заняла Тулайя Кесебир из Турции, тройку призеров замкнула венгерка Вираг Плебан.
Первенство Европы завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.