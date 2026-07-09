В ФИФА выступили с заявлением на фоне критики работы судей на ЧМ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина заявил, что никто не оказывает влияния на судейство на чемпионате мира, в том числе президент организации Джанни Инфантино.