Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пьерлуиджи Коллина, председатель судейского комитета ФИФА, заявил, что на судейство на чемпионате мира никто не оказывает влияния, в том числе президент организации Джанни Инфантино.
- Египетская футбольная ассоциация выразила недовольство работой французского арбитра Франсуа Летексье в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины.
- Коллина подчеркнул, что необоснованным обвинениям нет места в футболе и что судьи принимают честные решения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина заявил, что никто не оказывает влияния на судейство на чемпионате мира, в том числе президент организации Джанни Инфантино.
Ранее Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором выразила глубокое недовольство работой французского арбитра Франсуа Летексье в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины (2:3), а также некоторыми решениями, связанными с системой видеопомощи арбитрам (VAR).
"Конечно, конструктивное обсуждение решений всегда будет частью футбола, но необоснованным обвинениям нет места в нашем спорте. Никто не может ставить под сомнение честность судей матчей чемпионата мира по футболу. Когда подобное происходит, это может спровоцировать реакцию, ведущую к угрозам в их адрес и в адрес их семей. Это неправильно. Точно так же никто не может утверждать, что на судейство ФИФА может влиять кто-либо, даже президент ФИФА Джанни Инфантино. Судьи принимают честные решения и, как и игроки с тренерами, всегда стараются сделать все возможное", - цитирует Коллину сайт ФИФА.