В Кисловодске проверяют сообщения о "минировании" больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кисловодске поступило сообщение о «минировании» городской больницы и санатория МЧС.
- На место оперативно выехали специалисты экстренных служб, в том числе кинологи с собаками.
ПЯТИГОРСК, 9 июл – РИА Новости. Специалисты экстренных служб проверяют информацию о "минировании" городской больницы и санатория в Кисловодске, сообщил глава города Евгений Моисеев.
"Поступило сообщение о минировании городской больницы и санатория МЧС. На место оперативно выехали специалисты экстренных служб, в том числе кинологи с собаками", – написал Моисеев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что позже сообщит о результатах проверки.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.