Краткий пересказ от РИА ИИ Шведский нападающий Лео Карлссон подписал с клубом НХЛ «Анахайм Дакс» контракт с рекордной среднегодовой зарплатой в 18 миллионов долларов.

Договор начнет действовать в сезоне 2026/2027.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шведский нападающий Лео Карлссон подписал с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" контракт с рекордной зарплатой, сообщается на сайте "уток".

Ранее " Филадельфия Флайерз " сделала оффершит, предложив ограниченно свободному агенту Карлссону, права на которого принадлежали "Анахайму", контракт с рекордной среднегодовой зарплатой в 18 миллионов долларов. У "Анахайма" было право повторить это предложение, и клуб им воспользовался. Договор начнет действовать в сезоне-2026/27.

Владельцы "Анахайма" Генри и Сюзан Самуэль назвали легким решение повторить предложение "Филадельфии": "Мы возлагаем на Лео очень большие надежды. Мы твердо верим, что он продолжит свой стремительный рост и станет одним из по-настоящему элитных центрфорвардов лиги, продолжая при этом оказывать значительное влияние на наш клуб".

Карлссон станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ . До этого рекорд принадлежал российскому нападающему "Миннесоты Уайлд" Кириллу Капризову, он по заключенному в сентябре восьмилетнему контракту в новом сезоне будет получать 17 млн долларов в год.