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"Анахайм" повторил рекордный оффершит по Лео Карлссону - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Хоккей
 
19:46 09.07.2026
"Анахайм" повторил рекордный оффершит по Лео Карлссону

"Анахайм" повторил рекордное предложение "Филадельфии" по шведу Карлссону

© Соцсети "Анахайм Дакс"Лео Карлссон
Лео Карлссон - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Соцсети "Анахайм Дакс"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведский нападающий Лео Карлссон подписал с клубом НХЛ «Анахайм Дакс» контракт с рекордной среднегодовой зарплатой в 18 миллионов долларов.
  • Договор начнет действовать в сезоне 2026/2027.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Шведский нападающий Лео Карлссон подписал с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" контракт с рекордной зарплатой, сообщается на сайте "уток".
Ранее "Филадельфия Флайерз" сделала оффершит, предложив ограниченно свободному агенту Карлссону, права на которого принадлежали "Анахайму", контракт с рекордной среднегодовой зарплатой в 18 миллионов долларов. У "Анахайма" было право повторить это предложение, и клуб им воспользовался. Договор начнет действовать в сезоне-2026/27.
Владельцы "Анахайма" Генри и Сюзан Самуэль назвали легким решение повторить предложение "Филадельфии": "Мы возлагаем на Лео очень большие надежды. Мы твердо верим, что он продолжит свой стремительный рост и станет одним из по-настоящему элитных центрфорвардов лиги, продолжая при этом оказывать значительное влияние на наш клуб".
Карлссон станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. До этого рекорд принадлежал российскому нападающему "Миннесоты Уайлд" Кириллу Капризову, он по заключенному в сентябре восьмилетнему контракту в новом сезоне будет получать 17 млн долларов в год.
Карлссону 21 год, швед был выбран "Анахаймом" на драфте 2023 года под общим вторым номером. С тех пор он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 201 матч и набрал 141 очко (61 гол + 80 передач), в Кубке Стэнли на его счету 12 матчей и 11 очков (4+7).
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ХоккейСпортАнахайм ДаксКирилл КапризовФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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