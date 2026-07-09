Нарек Карапетян заявил, что не знает, какое дело хотят завести против него

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия Армении вернула генпрокуратуре ходатайство о разрешении на уголовное преследование в отношении Нарека Карапетяна, заявив, что дача согласия на уголовное преследование лица, не имеющего статуса кандидата в депутаты, не входит в ее компетенцию.
- Он заявил, что не знает, в чем его собирается обвинить прокуратура.
ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Один из лидеров блока "Сильная Армения" Нарек Карапетян заявил, что не знает, какое дело против него хочет завести генеральная прокуратура.
В среду Центральная избирательная комиссия Армении вернула генпрокуратуре ходатайство о разрешении на уголовное преследование в отношении Карапетяна. В комиссии заявили, что в ее компетенцию не входит дача согласия на уголовное преследование в отношении лица, не имеющего статуса кандидата в депутаты. Генпрокуратура не уточнила, в чем обвиняется Карапетян.
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"Я не знаю, о чем речь. Об этом я узнал из СМИ", - заявил Карапетян, отвечая на вопрос журналиста, в чем его собирается обвинить прокуратура.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.