Нарек Карапетян заявил, что не знает, какое дело хотят завести против него

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия Армении вернула генпрокуратуре ходатайство о разрешении на уголовное преследование в отношении Нарека Карапетяна, заявив, что дача согласия на уголовное преследование лица, не имеющего статуса кандидата в депутаты, не входит в ее компетенцию.

Он заявил, что не знает, в чем его собирается обвинить прокуратура.

ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Один из лидеров блока "Сильная Армения" Нарек Карапетян заявил, что не знает, какое дело против него хочет завести генеральная прокуратура.

В среду Центральная избирательная комиссия Армении вернула генпрокуратуре ходатайство о разрешении на уголовное преследование в отношении Карапетяна. В комиссии заявили, что в ее компетенцию не входит дача согласия на уголовное преследование в отношении лица, не имеющего статуса кандидата в депутаты. Генпрокуратура не уточнила, в чем обвиняется Карапетян.

"Я не знаю, о чем речь. Об этом я узнал из СМИ", - заявил Карапетян, отвечая на вопрос журналиста, в чем его собирается обвинить прокуратура.

Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.