Рейтинг@Mail.ru
Ямпольская рассказала о новых учебниках по литературе - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 09.07.2026 (обновлено: 16:44 09.07.2026)
Ямпольская рассказала о новых учебниках по литературе

Ямпольская: новые учебники по литературе не помешают освоению базовой программы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк Елена Ямпольская
 Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Елена Ямпольская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11 классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года, а для 5–9 классов — с 2028 года.
  • В новых учебниках по литературе будут предложены к изучению дополнительные произведения для расширения кругозора учеников.
  • Вариативность в учебниках не влияет на обязательную программу, а дает школьникам больше возможностей познакомиться с разными авторами.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вариативность в новых единых учебниках по литературе не помешает обязательному освоению базовой школьной программы, дополнительные произведения включены в материал для того, чтобы расширить кругозор учеников, разъяснила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Елена Ямпольская.
Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года. Единые учебники по этим же предметам для 5-9 классов начнут появляться в школах с 2028 года.
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Минпросвещения рассказало о степени готовности учебников по русскому языку
13 февраля, 11:37
"Единые государственные учебники по любому предмету, в том числе по русскому языку и по литературе, создаются на основе единого ФГОСа - то есть, образовательного стандарта, и, естественно, единой федеральной рабочей программы, где очень ясно указано, какие произведения являются обязательными для изучения", - сказала Ямпольская на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она отметила, что в новых учебниках по литературе школьникам будут предложены к изучению и дополнительные произведения.
"Да, в учебниках по литературе есть и, я надеюсь, останутся по результатам доработки дополнительные произведения, которые даются для расширения кругозора учащихся, для того, чтобы они более полно представляли себе творчество какого бы то ни было автора", - рассказала советник президента.
По словам Ямпольской, эта вариативность не влияет на обязательную программу, напротив, дает школьникам больше возможностей для того, чтобы познакомиться с тем или иным писателем.
"Например, мы предлагаем, чтобы Александр Николаевич Островский был представлен не только драмой "Гроза", но и комедией "На всякого мудреца довольно простоты", чтобы они понимали, что Островский - величайший русский комедиограф в том числе. Но при этом как была в программе "Гроза", так в программе "Гроза" и остается", - пояснила она.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Ямпольская рассказала Путину о новой программе изучения литературы
2 июня, 16:43
 
Елена ЯмпольскаяОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала