Ямпольская рассказала о новых учебниках по литературе

Краткий пересказ от РИА ИИ Единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11 классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года, а для 5–9 классов — с 2028 года.

В новых учебниках по литературе будут предложены к изучению дополнительные произведения для расширения кругозора учеников.

Вариативность в учебниках не влияет на обязательную программу, а дает школьникам больше возможностей познакомиться с разными авторами.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вариативность в новых единых учебниках по литературе не помешает обязательному освоению базовой школьной программы, дополнительные произведения включены в материал для того, чтобы расширить кругозор учеников, разъяснила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Елена Ямпольская.

Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года. Единые учебники по этим же предметам для 5-9 классов начнут появляться в школах с 2028 года.

"Единые государственные учебники по любому предмету, в том числе по русскому языку и по литературе, создаются на основе единого ФГОСа - то есть, образовательного стандарта, и, естественно, единой федеральной рабочей программы, где очень ясно указано, какие произведения являются обязательными для изучения", - сказала Ямпольская на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.

Она отметила, что в новых учебниках по литературе школьникам будут предложены к изучению и дополнительные произведения.

"Да, в учебниках по литературе есть и, я надеюсь, останутся по результатам доработки дополнительные произведения, которые даются для расширения кругозора учащихся, для того, чтобы они более полно представляли себе творчество какого бы то ни было автора", - рассказала советник президента.

По словам Ямпольской , эта вариативность не влияет на обязательную программу, напротив, дает школьникам больше возможностей для того, чтобы познакомиться с тем или иным писателем.