Ямпольская рассказала о новых учебниках по литературе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11 классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года, а для 5–9 классов — с 2028 года.
- В новых учебниках по литературе будут предложены к изучению дополнительные произведения для расширения кругозора учеников.
- Вариативность в учебниках не влияет на обязательную программу, а дает школьникам больше возможностей познакомиться с разными авторами.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вариативность в новых единых учебниках по литературе не помешает обязательному освоению базовой школьной программы, дополнительные произведения включены в материал для того, чтобы расширить кругозор учеников, разъяснила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Елена Ямпольская.
Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года. Единые учебники по этим же предметам для 5-9 классов начнут появляться в школах с 2028 года.
"Единые государственные учебники по любому предмету, в том числе по русскому языку и по литературе, создаются на основе единого ФГОСа - то есть, образовательного стандарта, и, естественно, единой федеральной рабочей программы, где очень ясно указано, какие произведения являются обязательными для изучения", - сказала Ямпольская на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она отметила, что в новых учебниках по литературе школьникам будут предложены к изучению и дополнительные произведения.
"Да, в учебниках по литературе есть и, я надеюсь, останутся по результатам доработки дополнительные произведения, которые даются для расширения кругозора учащихся, для того, чтобы они более полно представляли себе творчество какого бы то ни было автора", - рассказала советник президента.
По словам Ямпольской, эта вариативность не влияет на обязательную программу, напротив, дает школьникам больше возможностей для того, чтобы познакомиться с тем или иным писателем.
"Например, мы предлагаем, чтобы Александр Николаевич Островский был представлен не только драмой "Гроза", но и комедией "На всякого мудреца довольно простоты", чтобы они понимали, что Островский - величайший русский комедиограф в том числе. Но при этом как была в программе "Гроза", так в программе "Гроза" и остается", - пояснила она.