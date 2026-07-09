Посла России вызвали в МИД Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке двух сотрудников военного атташата дипмиссии.
- Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что сотрудники должны покинуть страну в течение трех дней после ареста подозреваемых в шпионаже.
РИМ, 9 июл – РИА Новости. Посол России в Риме Алексей Парамонов заявил, что был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке двух сотрудников военного атташата дипмиссии.
О том, что Италия высылает двух сотрудников военного атташата посольства РФ в Риме после ареста подозреваемых в шпионаже, сообщил в четверг глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. По его словам, об этом решении Парамонову сообщил генеральный секретарь МИД Италии Риккардо Гуарилья. Он добавил, что сотрудники должны покинуть Италию в течение трех дней.
"Девятого июля в очередной раз был вызван в МИД Италии. В отличие от других мест в Риме, где приходится бывать, в этом, как обычно, ничего хорошего", - написал посол в Telegram-канале.
Италия высылает двух российских военных атташе
Вчера, 12:28