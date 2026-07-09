Посла России вызвали в МИД Италии

РИМ, 9 июл – РИА Новости. Посол России в Риме Алексей Парамонов заявил, что был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке двух сотрудников военного атташата дипмиссии.

"Девятого июля в очередной раз был вызван в МИД Италии. В отличие от других мест в Риме, где приходится бывать, в этом, как обычно, ничего хорошего", - написал посол в Telegram-канале.