Где смотреть матч Испания — Бельгия 10 июля: трансляция и время начала

Сборная Испании, которую относят к фаворитам чемпионата мира, в четвертьфинале встретится со сборной Бельгии. Победа в этой встрече "Красной Фурии" отнюдь не гарантирована.
Где смотреть матч Испания — Бельгия онлайн
Прямая трансляция матча сборных Испании и Бельгии будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.
Составы Испании и Бельгии
Ориентировочные составы команд Испании и Бельгии на четвертьфинальный матч выглядят так:
Испания: Унаи Симон, Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Родри, Педри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Микель Оярсабаль.
Бельгия: Тибо Куртуа, Брандон Мехеле, Максим де Кейпер, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Юри Тилеманс, Николас Раскин, Ханс Ванакен, Леандро Троссард, Доди Лукебакио, Шарль де Кетеларе.
© AP Photo / Omar HavanaСборная бельгии перед товарищеским матчем с командой Туниса
© AP Photo / Omar Havana
Сборная бельгии перед товарищеским матчем с командой Туниса
История личных встреч
Сборные Бельгии и Испании в XXI веке встречались между собой три раза. В отборочном цикле ЧМ-2010 команды попали в одну группу. В Испании хозяева победили - 5:0, а на выезде "Красная Фурия" выиграла со скромным счетом 2:1.
Испанцы прошли отборочный цикл без потерь, выиграв все десять матчей, вышли в финал с первого места, а затем в ЮАР стали чемпионами мира. Бельгийцы на ЧМ-2010 не попали. В группе их опередили не только будущие чемпионы мира, но и команды Боснии и Герцеговины и Турции.
В сентябре 2016 года в товарищеском матче, состоявшемся в Брюсселе, испанцы победили - 2:0.
Показатель
Испания
Бельгия
Всего очных матчей
13
13
Победы
7
4
Ничьи
2
2
Забитые мячи (сумма)
25
13
Крупнейшая победа
5:0 (отбор к ЧМ, 2009)
3:1 (Олимпийские игры, 1920)
Место в рейтинге FIFA (июль 2026)
2
9
Форма (последние 5 матчей)
4В-1Н-0П
3В-2Н-0П
Средняя результативность (голы/матч, ЧМ-2026)
1.8
2.6
Ключевой бомбардир турнира
Оярсабаль (4 гола)
Лукаку (3 гола)
Дисциплина (жёлтые/красные)
3 ЖК / 0 КК
4 ЖК / 1 КК
История на ЧМ (лучшее достижение)
Чемпион (2010)
3-е место (2018)
Средний возраст стартового состава
26.8 года
27.7 года
Путь к 1/4 финала
Испанцы начали чемпионат мира с сенсационной ничьей с командой Кабо-Верде. Звезды европейских топ-лиг не смогли забить 40-летнему Возинье, который провел последний сезон в клубе второй португальской лиги "Шавиш". Главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте даже выпустил Ламина Ямаля, который долго восстанавливался после травмы. Его хотели поберечь в первых играх группового турнира.
Уязвленные результатом первого тура чемпионы Европы после этого разгромили команду Саудовской Аравии - 4:0 и победили уругвайцев - 1:0, оставив двукратных чемпионов мира за бортом мундиаля. В первом раунде плей-офф чемпионы Европы просто не заметили сопротивления австрийцев, забив в их ворота три безответных мяча. Сложнее далась победа в 1/8 финала над командой Португалии. Подопечные де ла Фуэнте терпели всю игру в ожидании голевых моментов, и забили победный мяч только в компенсированное время.
Бельгийцы начали турнир с двух невыразительных ничьих против команд Египта и Ирана. В обеих встречах соперники "Красных Дьяволов" были ближе к победе. Крупная победа в заключительном матче группового турнира над сборной Новой Зеландии - 5:1 позволила подопечным Руди Гарсии выйти в плей-офф с первого места.
В 1/16 финала бельгийцы "горели" во встрече с командой Сенегала. До 85-й минуты они проигрывали со счетом 0:2 и в концовке перевернули игру. Забив два мяча за три минуты, "Красные Дьяволы" перевели встречу с овертайм и, когда уже дело шло к серии пенальти, сенегальцы нарушили правила на Юри Тилемансе, и сам капитан команды реализовал 11-метровый.
Игра бельгийцев не впечатляла, но все перевернул демарш Дональда Трампа, который продавил отмену дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала. Бельгийская команда отреагировала профессионально и провела лучший матч на турнире, разгромив хозяев чемпионата - 4:1.
Прогноз на матч
Фаворитом в этой встрече является сборная Испании. В команде де ла Фуэнте практически нет слабых мест. При этом у "Красной Фурии" идеально выдержан баланс между звездами и "рабочими лошадками". Надежен на этом турнире вратарь Унаи Симон. Хотя в клубном сезоне голкипер "Атлетика" выглядел менее уверенно, чем Давид Райя из "Арсенала" и Жоан Гарсия из "Барселоны", де ла Фуэнте отдает предпочтение Симону, которого хорошо знает еще со времен работы с молодежной сборной. Набрал форму Ямаль. Испанская команда молода и голодна до побед, а после триумфа на Евно-2024 имеет еще и победный опыт.
Бельгийцы сейчас проходят болезненный этап смены поколений. То звездное, которому пророчили победы на чемпионатах мира и Европы, смогло добраться лишь до "бронзы" ЧМ-2018. Даже те, кого Гарсия взял на нынешний мундиаль, уже не те. В матче со сборной США на скамейке запасных остался 35-летний Кевин де Брейне. Фактически пропустивший клубный сезон в "Наполи" 33-летний Ромелу Лукаку выходит на ЧМ-2026 со скамейки. Правда, выходит исключительно эффективно: на его счету уже три забитых мяча.
© REUTERS / Agustin MarcarianРомелу Лукаку
© REUTERS / Agustin Marcarian
Ромелу Лукаку
В случае, если дело дойдет до серии пенальти, дополнительным козырем бельгийцев станет наличие в составе голкипера Тибо Куртуа, выступающего в испанском чемпионате. В игре против сборной США вратарь "Реала" добрался до отметки 20 матчей на чемпионатах мира. Больше только у Мануэля Нойера.
Бельгийская сборная всегда отличалась умением вытягивать сложнейшие матчи и прибавлять по ходу плей-офф. Еще в 1986 году в Мексике "Красные Дьяволы", выйдя в плей-офф с третьего места в группе, сначала победили сборную СССР, а затем в серии пенальти выбили с турнира испанцев. В матче за 3-е место лишь в дополнительное время они уступили действующим чемпионам Европы французам.
На ЧМ-2018 в России бельгийцы заняли первое место в группе, опередив англичан, но в 1/8 финала до 74-й минуты проигрывали японцам - 0:2. Победу "Красные дьяволы" вырвали на 6-й компенсированной минуте после гола Насера Шадли. В четвертьфинале бельгийцы преградили путь бразильцам, а в полуфинале с минимальным счетом уступили будущим чемпионам французам. В матче за "бронзу" снова обыграли англичан. В составе нынешней бельгийской сборной есть хранители этого победного кода.
Бельгийцы не смогут рассчитывать на полузащитника Амаду Онану из "Астон Виллы", получившего травму во встрече со сборной США. Он пропустит от 7-и до 8-и месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки.
Букмекерская контора Fonbet предлагает коэффициент 1.65 на победу Испании в основное время и 1.33 — на ее выход в полуфинал. Победа Бельгии в основное время оценивается коэффициентом 5.60, а проход — 3.35.
10 июля 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
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