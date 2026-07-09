Где смотреть матч Испания — Бельгия 10 июля: трансляция и время начала

Сборная Испании, которую относят к фаворитам чемпионата мира, в четвертьфинале встретится со сборной Бельгии. Победа в этой встрече "Красной Фурии" отнюдь не гарантирована.

Где смотреть матч Испания — Бельгия онлайн

Прямая трансляция матча сборных Испании и Бельгии будет доступна на Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Составы Испании и Бельгии

Ориентировочные составы команд Испании и Бельгии на четвертьфинальный матч выглядят так:

Испания: Унаи Симон, Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Родри, Педри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Микель Оярсабаль.

Бельгия: Тибо Куртуа, Брандон Мехеле, Максим де Кейпер, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Юри Тилеманс, Николас Раскин, Ханс Ванакен, Леандро Троссард, Доди Лукебакио, Шарль де Кетеларе.

© AP Photo / Omar Havana Сборная бельгии перед товарищеским матчем с командой Туниса © AP Photo / Omar Havana Сборная бельгии перед товарищеским матчем с командой Туниса

История личных встреч

Сборные Бельгии и Испании в XXI веке встречались между собой три раза. В отборочном цикле ЧМ-2010 команды попали в одну группу. В Испании хозяева победили - 5:0, а на выезде "Красная Фурия" выиграла со скромным счетом 2:1.

Испанцы прошли отборочный цикл без потерь, выиграв все десять матчей, вышли в финал с первого места, а затем в ЮАР стали чемпионами мира. Бельгийцы на ЧМ-2010 не попали. В группе их опередили не только будущие чемпионы мира, но и команды Боснии и Герцеговины и Турции.

В сентябре 2016 года в товарищеском матче, состоявшемся в Брюсселе, испанцы победили - 2:0.

Показатель Испания Бельгия Всего очных матчей 13 13 Победы 7 4 Ничьи 2 2 Забитые мячи (сумма) 25 13 Крупнейшая победа 5:0 (отбор к ЧМ, 2009) 3:1 (Олимпийские игры, 1920) Место в рейтинге FIFA (июль 2026) 2 9 Форма (последние 5 матчей) 4В-1Н-0П 3В-2Н-0П Средняя результативность (голы/матч, ЧМ-2026) 1.8 2.6 Ключевой бомбардир турнира Оярсабаль (4 гола) Лукаку (3 гола) Дисциплина (жёлтые/красные) 3 ЖК / 0 КК 4 ЖК / 1 КК История на ЧМ (лучшее достижение) Чемпион (2010) 3-е место (2018) Средний возраст стартового состава 26.8 года 27.7 года

Путь к 1/4 финала

Испанцы начали чемпионат мира с сенсационной ничьей с командой Кабо-Верде. Звезды европейских топ-лиг не смогли забить 40-летнему Возинье, который провел последний сезон в клубе второй португальской лиги "Шавиш". Главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте даже выпустил Ламина Ямаля, который долго восстанавливался после травмы. Его хотели поберечь в первых играх группового турнира.

Уязвленные результатом первого тура чемпионы Европы после этого разгромили команду Саудовской Аравии - 4:0 и победили уругвайцев - 1:0, оставив двукратных чемпионов мира за бортом мундиаля. В первом раунде плей-офф чемпионы Европы просто не заметили сопротивления австрийцев, забив в их ворота три безответных мяча. Сложнее далась победа в 1/8 финала над командой Португалии. Подопечные де ла Фуэнте терпели всю игру в ожидании голевых моментов, и забили победный мяч только в компенсированное время.

Бельгийцы начали турнир с двух невыразительных ничьих против команд Египта и Ирана. В обеих встречах соперники "Красных Дьяволов" были ближе к победе. Крупная победа в заключительном матче группового турнира над сборной Новой Зеландии - 5:1 позволила подопечным Руди Гарсии выйти в плей-офф с первого места.

В 1/16 финала бельгийцы "горели" во встрече с командой Сенегала. До 85-й минуты они проигрывали со счетом 0:2 и в концовке перевернули игру. Забив два мяча за три минуты, "Красные Дьяволы" перевели встречу с овертайм и, когда уже дело шло к серии пенальти, сенегальцы нарушили правила на Юри Тилемансе, и сам капитан команды реализовал 11-метровый.

Игра бельгийцев не впечатляла, но все перевернул демарш Дональда Трампа, который продавил отмену дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала. Бельгийская команда отреагировала профессионально и провела лучший матч на турнире, разгромив хозяев чемпионата - 4:1.

Прогноз на матч

Фаворитом в этой встрече является сборная Испании. В команде де ла Фуэнте практически нет слабых мест. При этом у "Красной Фурии" идеально выдержан баланс между звездами и "рабочими лошадками". Надежен на этом турнире вратарь Унаи Симон. Хотя в клубном сезоне голкипер "Атлетика" выглядел менее уверенно, чем Давид Райя из "Арсенала" и Жоан Гарсия из "Барселоны", де ла Фуэнте отдает предпочтение Симону, которого хорошо знает еще со времен работы с молодежной сборной. Набрал форму Ямаль. Испанская команда молода и голодна до побед, а после триумфа на Евно-2024 имеет еще и победный опыт.

Бельгийцы сейчас проходят болезненный этап смены поколений. То звездное, которому пророчили победы на чемпионатах мира и Европы, смогло добраться лишь до "бронзы" ЧМ-2018. Даже те, кого Гарсия взял на нынешний мундиаль, уже не те. В матче со сборной США на скамейке запасных остался 35-летний Кевин де Брейне. Фактически пропустивший клубный сезон в "Наполи" 33-летний Ромелу Лукаку выходит на ЧМ-2026 со скамейки. Правда, выходит исключительно эффективно: на его счету уже три забитых мяча.

© REUTERS / Agustin Marcarian Ромелу Лукаку © REUTERS / Agustin Marcarian Ромелу Лукаку

В случае, если дело дойдет до серии пенальти, дополнительным козырем бельгийцев станет наличие в составе голкипера Тибо Куртуа, выступающего в испанском чемпионате. В игре против сборной США вратарь "Реала" добрался до отметки 20 матчей на чемпионатах мира. Больше только у Мануэля Нойера.

Бельгийская сборная всегда отличалась умением вытягивать сложнейшие матчи и прибавлять по ходу плей-офф. Еще в 1986 году в Мексике "Красные Дьяволы", выйдя в плей-офф с третьего места в группе, сначала победили сборную СССР, а затем в серии пенальти выбили с турнира испанцев. В матче за 3-е место лишь в дополнительное время они уступили действующим чемпионам Европы французам.

На ЧМ-2018 в России бельгийцы заняли первое место в группе, опередив англичан, но в 1/8 финала до 74-й минуты проигрывали японцам - 0:2. Победу "Красные дьяволы" вырвали на 6-й компенсированной минуте после гола Насера Шадли. В четвертьфинале бельгийцы преградили путь бразильцам, а в полуфинале с минимальным счетом уступили будущим чемпионам французам. В матче за "бронзу" снова обыграли англичан. В составе нынешней бельгийской сборной есть хранители этого победного кода.

Бельгийцы не смогут рассчитывать на полузащитника Амаду Онану из "Астон Виллы", получившего травму во встрече со сборной США. Он пропустит от 7-и до 8-и месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки.

Букмекерская контора Fonbet предлагает коэффициент 1.65 на победу Испании в основное время и 1.33 — на ее выход в полуфинал. Победа Бельгии в основное время оценивается коэффициентом 5.60, а проход — 3.35.