Исакова завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета на ЧР

Краткий пересказ от РИА ИИ Дарья Исакова завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате России.

В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из положения лежа победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дарья Исакова завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате России, который проходит в Игнатово (Московская область).

Второе место заняла Яна Енина, тройку лидеров замкнула София Кузина.

В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из положения лежа победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян, серебро на счету Софьи Сабировой и Дениса Соколова, бронзу завоевали Александр Васильев и Екатерина Синиговец.

В соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров среди смешанных дуэтов первыми стали Анна Тимофеева и Денис Репичев. Второе место заняли Анастасия Арсеньева и Михаил Исаков, а бронзу разделили пары Алена Суслонова/Леонид Екимов и Дарья Исакова/Игорь Шелудяков.