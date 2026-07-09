Рейтинг@Mail.ru
Исакова завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета на ЧР - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 09.07.2026
Исакова завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета на ЧР

Исакова выиграла чемпионат России в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПневматический пистолет в руке спортсменки
Пневматический пистолет в руке спортсменки - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пневматический пистолет в руке спортсменки. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарья Исакова завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате России.
  • В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из положения лежа победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дарья Исакова завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате России, который проходит в Игнатово (Московская область).
Второе место заняла Яна Енина, тройку лидеров замкнула София Кузина.
Антон Аристархов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Аристархов стал чемпионом России в стрельбе из пневматического пистолета
7 июля, 20:40
В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из положения лежа победили Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян, серебро на счету Софьи Сабировой и Дениса Соколова, бронзу завоевали Александр Васильев и Екатерина Синиговец.
В соревнованиях по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров среди смешанных дуэтов первыми стали Анна Тимофеева и Денис Репичев. Второе место заняли Анастасия Арсеньева и Михаил Исаков, а бронзу разделили пары Алена Суслонова/Леонид Екимов и Дарья Исакова/Игорь Шелудяков.
Чемпионат России по пулевой стрельбе завершится 10 июля.
Юлия Круглова (в центре) - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Медалистка Олимпиады Круглова победила на чемпионате России по стрельбе
8 июля, 23:16
 
СпортСтрелковый спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Марокко
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    К. Гауфф
    617
    266
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала