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Силы ПВО Иордании сбили восемь ракет, запущенных со стороны Ирана - РИА Новости, 09.07.2026
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14:48 09.07.2026
Силы ПВО Иордании сбили восемь ракет, запущенных со стороны Ирана

Силы ПВО Иордании сбили восемь ракет, запущенных со стороны Ирана, жертв нет

© Кадр видео из соцсетейПерехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Иордании сбили восемь ракет, запущенных со стороны Ирана.
  • Жертв и материального ущерба после падения обломков ракет не зафиксировано.
БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Силы ПВО Иордании сбили восемь ракет, запущенных со стороны Ирана, жертв нет, говорится в заявлении Вооруженных сил королевства.
"Перехвачены и уничтожены восемь ракет, запущенных со стороны Ирана, В результате работы ПВО упали обломки, жертв и материального ущерба не зафиксировано", - отмечается в заявлении.
Ранее правительство Иордании сообщило о срабатывании сирен воздушной тревоги в нескольких районах страны.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Ирана. В ночь на четверг Центральное командование Пентагона сообщило о начале ударов по иранской территории. Позднее иранская сторона заявила об ответной атаке по американской военной инфраструктуре в регионе, включая штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне.
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