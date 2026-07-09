БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Силы ПВО Иордании сбили восемь ракет, запущенных со стороны Ирана, жертв нет, говорится в заявлении Вооруженных сил королевства.

В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Ирана. В ночь на четверг Центральное командование Пентагона сообщило о начале ударов по иранской территории. Позднее иранская сторона заявила об ответной атаке по американской военной инфраструктуре в регионе, включая штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне.