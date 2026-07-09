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Истребитель F-16 загорелся и аварийно сел на острове в Греции - РИА Новости, 09.07.2026
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15:29 09.07.2026 (обновлено: 16:53 09.07.2026)
Истребитель F-16 загорелся и аварийно сел на острове в Греции

Истребитель F-16 загорелся и совершил аварийную посадку на острове в Греции

© Кадр видео из соцсетейИстребитель F-16 горит после аварийной посадки на острове Закинф. 9 июля 2026
Истребитель F-16 горит после аварийной посадки на острове Закинф. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Истребитель F-16 горит после аварийной посадки на острове Закинф. 9 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребитель F-16 совершил аварийную посадку на острове Закинф у западного побережья Греции.
  • Пилот самолета не пострадал.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Истребитель F-16 загорелся и совершил аварийную посадку на острове Закинф у западного побережья Греции, сообщает телеканал ERT.
"В четверг днем на Закинфе произошла аварийная посадка истребителя F-16. По имеющимся данным, истребитель загорелся, и пилот совершил аварийную посадку в аэропорту острова", - говорится в сообщении телеканала.
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Как сообщает ERT, пилот самолета не пострадал.
По информации газеты "Катимерини", истребитель вылетел с военной авиабазы "Араксос", после чего у него возникли проблемы с шасси.
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В миреЗакинф (остров)ГрецияF-16
 
 
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