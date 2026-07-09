Истребитель F-16 загорелся и аварийно сел на острове в Греции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Истребитель F-16 совершил аварийную посадку на острове Закинф у западного побережья Греции.
- Пилот самолета не пострадал.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Истребитель F-16 загорелся и совершил аварийную посадку на острове Закинф у западного побережья Греции, сообщает телеканал ERT.
"В четверг днем на Закинфе произошла аварийная посадка истребителя F-16. По имеющимся данным, истребитель загорелся, и пилот совершил аварийную посадку в аэропорту острова", - говорится в сообщении телеканала.
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Как сообщает ERT, пилот самолета не пострадал.
По информации газеты "Катимерини", истребитель вылетел с военной авиабазы "Араксос", после чего у него возникли проблемы с шасси.