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Пловец Гирев прокомментировал решение МОК по российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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14:05 09.07.2026
Пловец Гирев прокомментировал решение МОК по российским спортсменам

Гирев: после решения МОК появилось больше уверенности в возвращении флага на ОИ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИван Гирев
Иван Гирев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК отменил рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • По мнению Ивана Гирева, решение МОК носит рекомендательный характер, и неизвестно, будут ли международные федерации придерживаться его.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановить статус Олимпийского комитета России добавило уверенности в том, что российские спортсмены смогут вновь выступать на Олимпиаде с национальными флагом и гимном, заявил РИА Новости серебряный призер Игр пловец Иван Гирев.
Во вторник исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации международным федерациям об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Новости хорошие, появилось больше уверенности в том, что мы сможем выступать под флагом и с гимном. Но стоит отметить, что решение МОК носит рекомендательный характер, и будут ли международные федерации в других видах спорта его придерживаться, покажет только время. Я верю в лучшее и в то, что водные виды спорта, а также другие федерации будут полностью восстановлены", - сказал Гирев.
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