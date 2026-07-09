Пловец Гирев прокомментировал решение МОК по российским спортсменам

"Новости хорошие, появилось больше уверенности в том, что мы сможем выступать под флагом и с гимном. Но стоит отметить, что решение МОК носит рекомендательный характер, и будут ли международные федерации в других видах спорта его придерживаться, покажет только время. Я верю в лучшее и в то, что водные виды спорта, а также другие федерации будут полностью восстановлены", - сказал Гирев.