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European Gymnastics может снять ограничения с россиян 28 июля - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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16:54 09.07.2026 (обновлено: 17:01 09.07.2026)
European Gymnastics может снять ограничения с россиян 28 июля

European Gymnastics рассмотрит вопрос снятия всех ограничений с россиян 28 июля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАртур Далалоян (Россия) выполняет упражнения на кольцах в личном многоборье соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин игр стран БРИКС в Казани
Артур Далалоян (Россия) выполняет упражнения на кольцах в личном многоборье соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин игр стран БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
  • Исполком European Gymnastics принял аналогичное решение 24 мая, однако его необходимо ратифицировать на внеочередном заседании генеральной ассамблеи.
  • Генеральная ассамблея European Gymnastics, на которой будет рассмотрен вопрос снятия ограничений с российских спортсменов, запланирована на 28 июля.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) рассмотрит вопрос снятия всех ограничений с российских спортсменов 28 июля, заявил глава организации Фарид Гаибов.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Ассамблея должна была пройти 29 июня. Ранее 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. 30 июня Украинская федерация гимнастики сообщила, что организации удалось отложить решение European Gymnastics по символике России.
"В политическом плане это был насыщенный период. Когда в середине мая World Gymnastics отменила временные правила для нейтрального участия спортсменов из России и Белоруссии, мы были вынуждены принять это решение с учетом того, что через неделю должен был состояться чемпионат Европы по художественной гимнастике, но при условии, что данное решение должно быть ратифицировано нашими федерациями-членами на внеочередной генеральной ассамблее, как это предписано нашим уставом. Наш исполнительный комитет, генеральный директор и юрист приложили большие усилия для поиска подходящего решения. Я хочу поблагодарить всех причастных за их самоотдачу. Это трудное время в условиях чувствительной геополитической обстановки. Генеральная ассамблея теперь запланирована на вторник, 28 июля", - цитирует Гаибова официальный сайт European Gymnastics.
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