ИИ-решение по повышению эффективности газоочистки готовят в "Сколково"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Фонд "Сколково" и группа "Финго" подписали на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2026" соглашение о разработке и внедрении цифровых решений для управления промышленными системами газоочистки, сообщает пресс-служба инновационного центра.

Партнеры будут развивать платформу на базе искусственного интеллекта, которая должна обеспечить снижение энергопотребления электрофильтров на 30–40% при сохранении требуемых экологических показателей. Это целевой показатель, который стороны намерены подтвердить в ходе пилотных внедрений. По предварительной оценке, партнеров, потенциальный экономический эффект от внедрения технологии на одном электрофильтре может достигать 30 миллионов рублей в год.

Проект станет частью системной работы фонда "Сколково" по внедрению технологий искусственного интеллекта в промышленность. Реализация проектов будет синхронизирована с задачами федерального проекта "Чистый воздух" и национального проекта "Экологическое благополучие", а дальнейшее развитие решения организовано через платформу корпоративного технологического заказа "Сколково.Пульсар".

К участию планируется привлекать технологические компании, обладающие компетенциями в области искусственного интеллекта, промышленной автоматизации и цифровых двойников. Это позволит не только реализовать пилотные проекты, но и масштабировать наиболее эффективные разработки на предприятия по всей стране.

Газоочистное оборудование остается одним из наиболее энергоемких элементов промышленного производства. При этом на многих предприятиях управление электрофильтрами по-прежнему требует постоянной ручной настройки оборудования, что приводит к избыточному энергопотреблению и снижает эффективность работы систем очистки. Использование технологий искусственного интеллекта позволяет автоматизировать этот процесс, одновременно сокращая эксплуатационные затраты и обеспечивая стабильное соблюдение экологических нормативов.

В основе совместного проекта — ИИ-платформа для управления электрофильтрами, применяемыми на предприятиях металлургической, энергетической, цементной, химической и других отраслей промышленности. Решение будет в режиме реального времени анализировать параметры работы оборудования, прогнозировать качество очистки дымовых газов и автоматически рассчитывать оптимальные режимы работы каждого электрического поля. Такой подход призван минимизировать энергозатраты без снижения эффективности очистки выбросов.

"Сегодня промышленность сталкивается с необходимостью одновременно повышать эффективность производства и выполнять все более жесткие экологические требования. Решить эту задачу только за счет модернизации оборудования уже невозможно — необходимы интеллектуальные системы управления. Совместно с группой "Финго" мы запускаем проект, который позволит подтвердить эффективность технологий искусственного интеллекта в промышленной газоочистке", - отметил заместитель председателя правления фонда "Сколково" Алексей Паршиков.