Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: глава московского предприятия стал обладателем премии в промсфере - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 09.07.2026
Гарбузов: глава московского предприятия стал обладателем премии в промсфере

Гарбузов: глава столичного предприятия стал обладателем премии в промсфере

© Фото : пресс-служба ДИППГлава московского предприятия стал обладателем премии в промсфере
Глава московского предприятия стал обладателем премии в промсфере - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Глава московского предприятия стал обладателем премии в промсфере
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Руководитель столичного предприятия стал победителем V Всероссийской премии "Молодой промышленник года", сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он пояснил, что торжественная церемония награждения прошла на 16-й Международной промышленной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге. Главным победителем признан председатель совета директоров АО "Центр автономных роботизированных систем" ("ЦАРС") Алесь Логинов.
"В промышленности Москвы сегодня занят каждый десятый работающий житель столицы. Это талантливые специалисты, которые создают передовые решения. Их достижения отмечают в том числе на федеральном уровне. Так, в отборочном этапе премии "Молодой промышленник года" приняли участие 17 московских руководителей производственных предприятий — это лучший результат среди всех регионов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Министр добавил, что победа столичного представителя — подтверждение высокого уровня московской промышленности и качества подготовки управленческих кадров в городе.
Логинов возглавляет компанию с 2023 года, уточнили в пресс-службе. Ежегодно предприятие улучшает свои показатели, например, производственные мощности выросли на 60%. В 2024 году компания получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" и пользуется широким пакетом налоговых льгот и преференций.
Руководитель компании отметил, что особое значение для высокотехнологичного производства имеет статус резидента ОЭЗ Москвы, который позволил на этапе стартапа оперативно получить современную инфраструктуру для организации производства. Также значение имеет для компании комплексная поддержка столицы — от налоговых преференций до содействия в научно‑производственной кооперации. Эти меры позволяют снижать издержки, наращивать объемы и выводить на рынок современные изделия.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что на 16-й Международной промышленной выставке "Иннопром" столица представила более 50 разработок в ключевых отраслях. Это радиоэлектроника, фармацевтика и медицина, электромобилестроение, авиакосмос, робототехника и вертикальный транспорт.
По его словам, среди экспонатов — электрическая вакуумная уборочная машина, литий-ионные батареи, первый российский аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации, бионические протезы рук, а также роботы-манипуляторы и роботы-уборщики.
ОЭЗ "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ Москвы общей площадью более 430 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 33 тысячи.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Впервые страной-партнером выставки выступает Индонезия.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала