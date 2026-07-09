Гарбузов: глава московского предприятия стал обладателем премии в промсфере

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Руководитель столичного предприятия стал победителем V Всероссийской премии "Молодой промышленник года", сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он пояснил, что торжественная церемония награждения прошла на 16-й Международной промышленной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге. Главным победителем признан председатель совета директоров АО "Центр автономных роботизированных систем" ("ЦАРС") Алесь Логинов.

"В промышленности Москвы сегодня занят каждый десятый работающий житель столицы. Это талантливые специалисты, которые создают передовые решения. Их достижения отмечают в том числе на федеральном уровне. Так, в отборочном этапе премии "Молодой промышленник года" приняли участие 17 московских руководителей производственных предприятий — это лучший результат среди всех регионов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Министр добавил, что победа столичного представителя — подтверждение высокого уровня московской промышленности и качества подготовки управленческих кадров в городе.

Логинов возглавляет компанию с 2023 года, уточнили в пресс-службе. Ежегодно предприятие улучшает свои показатели, например, производственные мощности выросли на 60%. В 2024 году компания получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" и пользуется широким пакетом налоговых льгот и преференций.

Руководитель компании отметил, что особое значение для высокотехнологичного производства имеет статус резидента ОЭЗ Москвы, который позволил на этапе стартапа оперативно получить современную инфраструктуру для организации производства. Также значение имеет для компании комплексная поддержка столицы — от налоговых преференций до содействия в научно‑производственной кооперации. Эти меры позволяют снижать издержки, наращивать объемы и выводить на рынок современные изделия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что на 16-й Международной промышленной выставке "Иннопром" столица представила более 50 разработок в ключевых отраслях. Это радиоэлектроника, фармацевтика и медицина, электромобилестроение, авиакосмос, робототехника и вертикальный транспорт.

По его словам, среди экспонатов — электрическая вакуумная уборочная машина, литий-ионные батареи, первый российский аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации, бионические протезы рук, а также роботы-манипуляторы и роботы-уборщики.

ОЭЗ "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ Москвы общей площадью более 430 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 33 тысячи.