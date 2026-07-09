В Гагаузии заявили о риске ликвидации автономии после решения КС Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.

Председатель парламента Гагаузии Валентин Гайдаржи заявил, что решение КС может привести к ликвидации автономии Гагаузии.

КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Ограничение Гагаузии в правах по решению КС Молдавии может привести к ликвидации автономии по решению Кишинева, заявил председатель парламента автономии Валентин Гайдаржи.

Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе.

"Народное собрание Гагаузии с глубокой обеспокоенностью и категорическим несогласием восприняло решение Конституционного суда Республики Молдова, которое существенно ограничивает полномочия автономно-территориального образования Гагаузии.

То, что сделал сегодня политизированный суд партии "Действие и солидарность", может только максимально обострить отношения между Комратом и Кишиневом, существует опасность ликвидации Гагаузии", - заявил Гайдаржи на брифинге.

По его словам, Конституционный суд своим решением вытер ноги о конституцию Молдавии.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.