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В Гагаузии заявили о риске ликвидации автономии после решения КС Молдавии - РИА Новости, 09.07.2026
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17:49 09.07.2026
В Гагаузии заявили о риске ликвидации автономии после решения КС Молдавии

Гайдаржи: ограничение Гагаузии в правах создает угрозу для ликвидации автономи

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.
  • Председатель парламента Гагаузии Валентин Гайдаржи заявил, что решение КС может привести к ликвидации автономии Гагаузии.
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Ограничение Гагаузии в правах по решению КС Молдавии может привести к ликвидации автономии по решению Кишинева, заявил председатель парламента автономии Валентин Гайдаржи.
Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе.
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"Народное собрание Гагаузии с глубокой обеспокоенностью и категорическим несогласием восприняло решение Конституционного суда Республики Молдова, которое существенно ограничивает полномочия автономно-территориального образования Гагаузии.
То, что сделал сегодня политизированный суд партии "Действие и солидарность", может только максимально обострить отношения между Комратом и Кишиневом, существует опасность ликвидации Гагаузии", - заявил Гайдаржи на брифинге.
По его словам, Конституционный суд своим решением вытер ноги о конституцию Молдавии.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня.
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Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.️
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В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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