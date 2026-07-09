Компартия Молдавии осудила решение КС ограничить права Гагаузской автономии

Она отметила, что любые изменения сложившегося баланса полномочий должны укреплять государство, а не создавать новые линии напряжения. Караман полагает, что уважение к статусу Гагаузии, диалог и строгое соблюдение закона являются необходимым условием единства республики.

Гагаузия - автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.