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Компартия Молдавии осудила решение КС ограничить права Гагаузской автономии - РИА Новости, 09.07.2026
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17:20 09.07.2026
Компартия Молдавии осудила решение КС ограничить права Гагаузской автономии

Партия коммунистов осудила решение КС Молдавии ограничить полномочия Гагаузии

© Фото : Sputnik МолдоваАкция протеста у здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе
Акция протеста у здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Sputnik Молдова
Акция протеста у здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная Партия коммунистов осудила решение Конституционного суда Молдавии.
  • Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.
  • Диана Караман отметила, что решение суда вызывает обеспокоенность и осуждение, так как затрагивает гарантии особого правового статуса Гагаузии.
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Оппозиционная Партия коммунистов осудила решение Конституционного суда Молдавии, которое ограничивает в праве проводить выборы Гагаузскую автономию, заявила лидер политсилы Диана Караман.
Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе.
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"Решение Конституционного суда, ограничивающее полномочия Гагаузии, вызывает серьезную обеспокоенность и осуждение. Речь идет не просто об отдельных процедурах, а о гарантиях особого правового статуса и принципах взаимоотношений между центром и автономией", - написала Караман в Telegram-канале.
Она отметила, что любые изменения сложившегося баланса полномочий должны укреплять государство, а не создавать новые линии напряжения. Караман полагает, что уважение к статусу Гагаузии, диалог и строгое соблюдение закона являются необходимым условием единства республики.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
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