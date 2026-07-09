Компартия Молдавии осудила решение КС ограничить права Гагаузской автономии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оппозиционная Партия коммунистов осудила решение Конституционного суда Молдавии.
- Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.
- Диана Караман отметила, что решение суда вызывает обеспокоенность и осуждение, так как затрагивает гарантии особого правового статуса Гагаузии.
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Оппозиционная Партия коммунистов осудила решение Конституционного суда Молдавии, которое ограничивает в праве проводить выборы Гагаузскую автономию, заявила лидер политсилы Диана Караман.
"Решение Конституционного суда, ограничивающее полномочия Гагаузии, вызывает серьезную обеспокоенность и осуждение. Речь идет не просто об отдельных процедурах, а о гарантиях особого правового статуса и принципах взаимоотношений между центром и автономией", - написала Караман в Telegram-канале.
Она отметила, что любые изменения сложившегося баланса полномочий должны укреплять государство, а не создавать новые линии напряжения. Караман полагает, что уважение к статусу Гагаузии, диалог и строгое соблюдение закона являются необходимым условием единства республики.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.