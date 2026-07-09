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Франция — Марокко 9 июля 2026: где и во сколько смотреть трансляцию матча ЧМ-2026
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Футбол
 
17:40 09.07.2026 (обновлено: 18:23 09.07.2026)

Где смотреть матч Франция — Марокко 9 июля: трансляция и время начала

© Соцсети ФИФАКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Соцсети ФИФА
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МАКСДзен
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Четвертьфинал чемпионата мира Франция — Марокко пройдет 9 июля 2026 года. Матч состоится на "Джиллет Стэдиум" (Фоксборо, США), стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени. Онлайн трансляция будет доступна у официальных вещателей турнира. Рассказываем, где смотреть матч 1/4 финала чемпионата мира — 2026.
Карточка матча

Турнир

ЧМ-2026, 1/4 финала

Команды

Франция — Марокко

Дата

9 июля 2026 года (четверг)

Время старта

23:00 по МСК

Стадион

"Джиллет Стэдиум" (Фоксборо, США)

"Матч ТВ"

Не показывает

Где смотреть

Кинопоиск (официальная трансляция)

Где смотреть матч Франция — Марокко онлайн

Прямая трансляция матча сборных Франции и Марокко будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Во сколько начало и кто будет показывать

Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Кинопоиск.

Почему "Матч ТВ" не показывает матч Франция — Марокко?

"Матч ТВ" не включил этот четвертьфинал в сетку прямого телевизионного эфира. Чаще всего это связано с наложением по времени с другими приоритетными спортивными событиями или внутренним распределением квот на показ матчей ЧМ-2026.

Составы Франции и Марокко

В составе сборной Франции не стоит ожидать существенных изменений. Команда Дидье Дешама одержала победы во всех матчах турнира, и менять состав или тактику тренеру пока незачем. В матче против Марокко можно ожидать следующий состав: Майк Маньян (вратарь), Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Люка Динь, Маню Коне, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе.
© REUTERS / John SibleyСборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / John Sibley
Сборная Франции по футболу
В составе марокканской команды есть серьезная потеря — в ходе матча 1/8 финала против Канады травмировался лучший бомбардир команды на ЧМ Исмаэль Сайбари. Вероятный состав сборной Марокко выглядит следующим образом: Яссин Буну (вратарь), Ашраф Хакими, Исса Диоп, Чади Рияд, Нуссаир Мазрауи, Нейл Эль-Айнауи, Аюб Буадди, Аззедин Унаи, Билал Эль-Ханнус, Браим Диас, Суфьян Рахими.

История личных встреч

Сборные Франции и Марокко встречались пять раз, и африканцам ни разу не удалось одержать победу. Трижды победу одержали "синие" и два раза команды сыграли вничью. Все матчи, кроме одного, носили товарищеский характер.
В последний раз Франция и Марокко встречались в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. На том турнире сборная Марокко установила историческое достижение, став первой африканской командой в истории, добравшейся до полуфинала чемпионата мира. Марокканцы остановились в шаге от финала, проиграв французам со счетом 0:2. На пятой минуте матча счет открыл Тео Эрнандес, а окончательный счет на 79-й минуте установил Рандаль Коло-Муани.

Показатель

Франция

Марокко

Всего очных матчей

5

5

Победы

3

0

Ничьи

2

2

Забитые мячи (сумма)

12

5

Крупнейшая победа

5:1 (товарищеский матч, 2000)

Место в рейтинге FIFA (июль 2026)

3

7

Форма (последние 5 матчей)

5В-0Н-0П

4В-1Н-0П

Средняя результативность (голы/матч, ЧМ-2026)

2.8

2

Ключевой бомбардир турнира

Мбаппе (7 голов)

Сайбари (3 гола)

Дисциплина (жёлтые/красные)

4 ЖК / 0 КК

6 ЖК / 0 КК

История на ЧМ (лучшее достижение)

Чемпион (1998, 2018)

Полуфинал (2022)

Средний возраст стартового состава

27.1 года

26.7 года

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Прогноз на матч

Сборная Франции с каждым матчем укреплялась в звании одного из главных фаворитов чемпионата мира. На групповом этапе были уверенные победы над Сенегалом и Ираком, и даже разгром одной из сенсаций турнира Норвегии. Правда, норвежцы тогда играли "полуторным" составом. В 1/16 финала так же легко командой Дешама были биты шведы. Килиан Мбаппе забивал на любой вкус, и он с 7 голами преследует в бомбардирской гонке великого Лео Месси, у которого на один забитый мяч больше.
А вот в игре 1/8 финала с Парагваем у французов возникли сложности. Неуступчивые латиноамериканцы уже вышвырнули с мундиаля одну топ-сборную (Германию) и вполне могли пойти за второй. Французам удалось минимально переиграть парагвайцев с помощью гола Мбаппе с пенальти.
Команда Марокко с первого же матча в группе начала доказывать, что ее стоит котировать на уровне топ-сборных. Африканцы дали бой бразильцам (1:1) и смотрелись ничуть не хуже "пентакампеонов". Победы над Шотландией и Гаити вывели команду в 1/16 финала, где ей достались нидерландцы. В напряженном матче дальше пошли представители Марокко, обыграв "оранжевых" по пенальти.
© REUTERS / Hannah McKayФутболисты сборной Марокко
Футболисты сборной Марокко - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Футболисты сборной Марокко
В 1/8 финала оппозиция была не такая звездная. Марокканцам достались хозяева турнира канадцы. Играть с хозяевами всегда опасно, и первая половина прошла даже за преимуществом "кленовых", однако после гола Унаи они рассыпались. Три безответных мяча, и Марокко идет дальше.
Несмотря на всю силу и опасность марокканцев, эксперты считают Францию командой другого уровня. Тем более, без травмированного Сайбари марокканцам будет гораздо сложнее взламывать линию обороны "синих".
Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.60 на победу Франции в основное время и 1.27 — на ее выход в полуфинал. Победа Марокко в основное время оценивается коэффициентом 6.70, а проход — 3.85.
ЧМ по футболу 2026
09 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Франция
2 : 0
Марокко
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Вопросы и ответы

1. Во сколько начало матча Франция — Марокко 9 июля 2026 года?
Ответ: Матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Марокко начнется 9 июля (четверг) ровно в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе "Джиллет Стэдиум" в США. Рекомендуем зайти на страницу за 15 минут до начала, чтобы настроить плеер.
2. Почему телеканал "Матч ТВ" не показывает игру Франция — Марокко?
Ответ: "Матч ТВ" не включил этот четвертьфинал в сетку прямого телевизионного эфира. Чаще всего это связано с наложением по времени с другими приоритетными спортивными событиями или внутренним распределением квот на показ матчей ЧМ-2026. Однако это не значит, что матч нельзя посмотреть — вещательные права в интернете переданы стриминговым платформам.
3. Где смотреть прямую трансляцию матча Франция — Марокко в России?
Ответ: Официальную онлайн-трансляцию матча в России эксклюзивно покажет стриминговый сервис Кинопоиск (требуется подписка Яндекс Плюс). Кроме того, прямые эфиры часто доступны в мобильных приложениях легальных букмекерских контор при наличии небольшой суммы на балансе.
4. Где следить за текстовой онлайн-трансляцией и статистикой матча?
Ответ: Если у вас нет возможности смотреть видеострим, подробная поминутная текстовая трансляция с описанием опасных моментов, замен и статистики (владение мячом, удары, xG) будет вестись прямо на этой странице (см. Live-виджет выше), а также дублироваться на крупнейших спортивных порталах.
5. Кто победит в матча Франция — Марокко?
Ответ: Сборная Франции считается фаворитом матча против команды Марокко. Франция лидирует по победам в личных встречах (3-0), а коэффициент на ее победу составляет 1.60.
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