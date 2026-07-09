Во Франции АЭС приостановила работу из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ АЭС «Гольфеш» во Франции приостановила работу из-за аномальной жары.

Энергоблок №2 станции был остановлен 9 июля из-за прогнозируемого повышения температуры воды в реке Гаронна.

Французские АЭС вынуждены снижать или останавливать выработку энергии при сильной жаре, чтобы не навредить окружающей среде.

ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Французская АЭС "Гольфеш" была вынуждена приостановить работу из-за аномальной жары, которая привела к сильному повышению температуры воды в реке, используемой для охлаждения ее реакторов, сообщила в четверг энергокомпания EDF.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что EDF может снизить выработку энергии на пяти АЭС во Франции из-за жары.

"Энергоблок №2 атомной электростанции EDF "Гольфеш" был остановлен в четверг, 9 июля, в 11.30 (12.30 мск – ред.)", - говорится в заявлении на сайте компании.

Первый реактор АЭС уже некоторое время находится на техобслуживании, поэтому отключение второго блока фактически привело к прекращению работы всей станции.

Решение об остановке единственного работающего реактора было принято из-за прогнозируемого повышения температуры в реке Гаронна, вода из которой используется для охлаждения энергоблоков. Ожидается, что 10 июля она прогреется до 28 градусов Цельсия.

В соответствии с нормативными положениями французские АЭС вынуждены снижать или даже останавливать выработку энергии при сильной жаре, чтобы избежать дальнейшего перегрева рек и не навредить местной флоре и фауне.