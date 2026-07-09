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Во Франции АЭС приостановила работу из-за жары - РИА Новости, 09.07.2026
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15:21 09.07.2026
Во Франции АЭС приостановила работу из-за жары

EDF: АЭС "Гольфеш" на юге Франции приостановила работу из-за жары

© AP Photo / Bob EdmeФранцузская АЭС "Гольфеш"
Французская АЭС Гольфеш - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Bob Edme
Французская АЭС "Гольфеш". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АЭС «Гольфеш» во Франции приостановила работу из-за аномальной жары.
  • Энергоблок №2 станции был остановлен 9 июля из-за прогнозируемого повышения температуры воды в реке Гаронна.
  • Французские АЭС вынуждены снижать или останавливать выработку энергии при сильной жаре, чтобы не навредить окружающей среде.
ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Французская АЭС "Гольфеш" была вынуждена приостановить работу из-за аномальной жары, которая привела к сильному повышению температуры воды в реке, используемой для охлаждения ее реакторов, сообщила в четверг энергокомпания EDF.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что EDF может снизить выработку энергии на пяти АЭС во Франции из-за жары.
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"Энергоблок №2 атомной электростанции EDF "Гольфеш" был остановлен в четверг, 9 июля, в 11.30 (12.30 мск – ред.)", - говорится в заявлении на сайте компании.
Первый реактор АЭС уже некоторое время находится на техобслуживании, поэтому отключение второго блока фактически привело к прекращению работы всей станции.
Решение об остановке единственного работающего реактора было принято из-за прогнозируемого повышения температуры в реке Гаронна, вода из которой используется для охлаждения энергоблоков. Ожидается, что 10 июля она прогреется до 28 градусов Цельсия.
В соответствии с нормативными положениями французские АЭС вынуждены снижать или даже останавливать выработку энергии при сильной жаре, чтобы избежать дальнейшего перегрева рек и не навредить местной флоре и фауне.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.
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