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Франция не готова к новым погодным условиям, заявил совет по климату - РИА Новости, 09.07.2026
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13:23 09.07.2026 (обновлено: 13:28 09.07.2026)
Франция не готова к новым погодным условиям, заявил совет по климату

Власти Франции на фоне жары заявили, что страна не готова к нынешнему климату

© REUTERS / Sarah MeyssonnierЖенщина укрывается от солнца на площади Трокадеро в Париже
Женщина укрывается от солнца на площади Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Женщина укрывается от солнца на площади Трокадеро в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский высший совет по климату признал, что инфраструктура и экономика страны не готовы к нынешним климатическим условиям.
  • Инфраструктура Франции не приспособлена к новым температурам, что приводит к сбоям в сельском хозяйстве и транспорте.
  • Совет настаивает на пересмотре правил застройки городов и введении жестких требований в области охраны труда, а также ожидает ответа правительства на 82 рекомендации.
ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Франция не готова к нынешним климатическим условиям, ее инфраструктура и экономика были созданы для другого климата, признал французский высший совет по климату на фоне рекордной жары.
"Инфраструктура, планирование территорий и экономическая деятельность Франции были рассчитаны на климат, которого больше не существует", - заявили эксперты совета по климату в своем докладе.
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Инфраструктура Франции, как говорится в докладе, не приспособлена к новым температурам: здания, дороги и системы водоснабжения не выдерживают длительной жары и засух, что приводит к сбоям в сельском хозяйстве и транспорте. Власти полагаются на точечные решения, которые лишь отдаляют риски, но не устраняют причины.
В докладе отмечается, что страна входит в опасную зону. Сокращение выбросов идет слишком медленно, лишь 2,1 процента в год, хотя нужно не менее 4 процентов, чувствуется глобальное потепление. Кроме того, заметна нехватка средств на адаптацию, а временные меры проблему не решают.
Совет настаивает, в частности, на пересмотре правил застройки городов и введении жестких требований в области охраны труда. В течение шести месяцев правительство должно дать ответ на 82 рекомендации высшего совета.
Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.
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