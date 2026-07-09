В Финляндии сделали неожиданное заявление о России

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Экономика Финляндии оказалась на грани краха из-за закрытия границы с Россией, считает профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.

По мнению профессора, особенно серьезно пострадал туристический сектор, он отметил, что ни разу не видел центр финской столицы "таким пустым".