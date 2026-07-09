В Финляндии сделали неожиданное заявление о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономика Финляндии оказалась на грани краха из-за закрытия границы с Россией, считает профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.
- По мнению профессора, особенно серьезно пострадал туристический сектор, он отметил, что ни разу не видел центр финской столицы "таким пустым".
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Экономика Финляндии оказалась на грани краха из-за закрытия границы с Россией, считает профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.
"Боюсь, что экономика Хельсинки вот-вот рухнет. <…> Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границы", — написал он в соцсети X.
По мнению профессора, особенно серьезно пострадал туристический сектор, он отметил, что ни разу не видел центр финской столицы "таким пустым".
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. После этого финские города, через которые проходили туристические потоки, стали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
С 1 июля российское правительство приняло решение ограничить пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Среди них: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область), "Печоры-Псковские" (Псковская область), "Пыталово" (Псковская область).