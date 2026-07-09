Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 09.07.2026 (обновлено: 23:08 09.07.2026)
В Финляндии сделали неожиданное заявление о России

Малинен: финская экономика может рухнуть из-за закрытия границы с Россией

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономика Финляндии оказалась на грани краха из-за закрытия границы с Россией, считает профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.
  • По мнению профессора, особенно серьезно пострадал туристический сектор, он отметил, что ни разу не видел центр финской столицы "таким пустым".
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Экономика Финляндии оказалась на грани краха из-за закрытия границы с Россией, считает профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.
"Боюсь, что экономика Хельсинки вот-вот рухнет. <…> Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границы", — написал он в соцсети X.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
"Будет хуже". В Британии выступили с признанием о конфликте на Украине
Вчера, 21:41
По мнению профессора, особенно серьезно пострадал туристический сектор, он отметил, что ни разу не видел центр финской столицы "таким пустым".
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года. После этого финские города, через которые проходили туристические потоки, стали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
С 1 июля российское правительство приняло решение ограничить пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Среди них: "Выборг" (Ленинградская область), "Вяртсиля" (Республика Карелия), "Люття" (Республика Карелия), "Санкт-Петербург — Финляндский" (Санкт-Петербург), "Светогорск" (Ленинградская область), "Печоры-Псковские" (Псковская область), "Пыталово" (Псковская область).
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
"Мы опасаемся". В Финляндии забили тревогу после жесткого шага России
7 июля, 19:28
 
В миреФинляндияРоссияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала