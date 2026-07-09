Влюблялись все, а она выбрала неизвестного блондина: куда пропала Погорилая

Эта блондинка не только выигрывала медали чемпионатов мира и Европы, но еще была иконой красоты, манящей к экранам зрителей со всего мира. Она бросила спорт из-за страшной боли, вышла замуж и – где же она сейчас? РИА Новости рассказывает, куда исчезла Анна Погорилая.

Между Липницкой и Загитовой

Пик карьеры Анны пришелся на время между двумя Олимпиадами - в Сочи и Пхенчхане. Она как будто связала два поколения - будучи одного возраста с Юлией Липницкой и на четыре года старше Алины Загитовой, Погорилая имела теоретические шансы дважды поехать на Игры. Но сначала не хватало технического мастерства и стабильности, а потом подвело здоровье.

Она расцвела в 17 лет, когда начала ездить на этапы Гран-при и впервые выступила на чемпионате мира. Не была первым номером сборной России (этот статус был забронирован Евгенией Медведевой), но выделялась неординарными программами и стремлением показывать женственное взрослое катание. Особенно запомнились танго "Запах женщины", музыка к фильму "Модильяни", "Болеро" и "Шахерезада". К тому же Анне часто шили особенные платья, иногда вообще не напоминающие наряды фигуристок. Так что она была похожа на модель или актрису - что-то среднее между Натальей Водяновой и нашей Мэрилин Монро.

Несмотря на достаточно высокий рост - 165 сантиметров, - Погорилая демонстрировала предельный для своего времени технический арсенал. Владела каскадами 3-3 с лутцем и ойлером, в лучшей физической форме могла выполнить непрыжковые элементы на высший четвертый уровень. Но второй оценкой почти всегда проигрывала другим россиянкам и лидерам США и Японии.

Конфликты с тренером и перелом позвоночника

С самого детства Погорилая тренировалась в группе Анны Царевой, став ее первой известной ученицей. У них сложился эффективный тандем, хотя иногда казалось, что тренеру и фигуристке не хватает теплоты и взаимопонимания. Особенно это стало заметно по мере взросления Погорилой. Прежние жесткие методы мотивации и супер-интенсивные тренировки плохо сочетались с психикой взрослеющей девушки и возможностями ее тела. Сейчас тренер пересмотрела свои взгляды на стимулирование учеников.

"Если бы я сейчас работала с Аней, я бы изменила (в своем подходе) очень многое. Наверное, каждый день рассказывала бы ей, какая она прекрасная, уникальная фигуристка, как хорошо она может кататься и что именно должна показывать на льду в своих выступлениях. Я же постоянно как бы угрожала. Твердила: не будешь работать - тебя все смогут обогнать, на соревнования не отправят - и все в том же духе", - рассуждала Царева в интервью RT.

Интересно, что Погорилая зла на бывшего тренера не держит и даже наоборот - убеждена, что только жесткость помогла ей добиться результата. "Все-таки я считаю, что, если бы не подход Анны Владимировны, у меня бы ничего не получилось - я бы просто расслабилась", - сказала она RT.

На Гран-при в Канаде в сезоне 2017/18 у них случился публичный конфликт в кисс-энд-крае, попавший на камеры и в микрофоны. Анна была в плохой форме, несколько раз упала и стала только девятой в произвольной программе - было видно, что она плохо себя чувствует и даже ходит с трудом. Тренер же как будто отказывалась это признавать и требовала полной самоотдачи. Напряжение объяснялось еще и тем, что это был олимпийский сезон, и совсем недавно Погорилая была в числе претендентов на поездку в Пхенчхан. Но после неудачи в Канаде последовало снятие со второго этапа в США, пропуск чемпионата России и фактически завершение карьеры.

"Выяснилось, что у меня когда-то был компрессионный перелом позвоночника. При прогибах в спине зажимаются связки, это влечет за собой защемление нервных окончаний, а дальше начинается цепная реакция: возникает воспаление, иногда настолько сильное, что для рецидива достаточно мелкого движения. Резкого захода во вращение, например. И сейчас я фактически не могу даже кататься, не говоря уже о прыжках", - рассказывала Анна в интервью РИА Новости.

Свадьба и новая жизнь

Ей не было еще и двадцати лет, когда из-за постоянных болей в спине она была вынуждена уйти из спорта. Первое время доучивалась в институте физической культуры, а еще готовилась к свадьбе - в конце 2017 года молодой человек Анны, фигурист Андрей Невский, сделал ей предложение.

Все было очень романтично - Париж , Эйфелева башня и красивое кольцо. Пара познакомилась в 2015 году на чемпионате мира в Шанхае , так что отношения были проверены временем и совместно пережитыми испытаниями. В 2018 году Анна официально вышла замуж и сменила фамилию на двойную Невская-Погорилая.

Сейчас у них с Андреем двое детей - родившиеся с разницей в четыре года дочери. Старшую зовут Ева, а имя младшей семья не афиширует. Обе девочки очень похожи на своих светловолосых зеленоглазых родителей.

Анна с семьей живет в Москве, с 2020 года активно работает тренером в паре со своим супругом. У них есть полноценная группа юных фигуристов численностью почти 20 человек, которым они ставят прыжки, учат их дорожкам шагов и вращениям, ездят с ними на соревнования. Погорилая признается, что перенесла в свой подход установки своего бывшего тренера, хотя когда-то даже не хотела работать с детьми именно из-за необходимой жесткости. "Пройдя сама все эти этапы, я не хотела причинять того же детям. Но, с другой стороны, я понимаю, что я хотя бы бывший спортсмен, который прошел это и все знает. Я жесткий тренер, очень требовательный. Если я прихожу, значит, нужно работать на максимум. Если это не на максимум, значит, это не работа", - призналась она "Чемпионату".

Погорилая периодически публикует фото себя и своей семьи в социальных сетях. Из недавних новостей - они с мужем и детьми поехали в отпуск в Японию и удивлялись местным диковинным технологиям. Эту страну Анна обожает еще со времен своих выступлений не только за атмосферу и шопинг, но и благодаря отзывчивым дружелюбным местным болельщикам. Они ее до сих пор не забыли - присылают подарочки, рисунки и отмечают в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) на своих творческих работах.