Более ста видеокамер установлены для безопасности на фестивале "Мир Сибири"

Краткий пересказ от РИА ИИ Во время фестиваля "Мир Сибири" в Шушенском территорию мероприятия дооснастят 29 камерами видеонаблюдения, 18 из которых разместят на рамках металлодетекторов, в результате безопасность гостей будут обеспечивать 115 видеокамер.

Камеры входят в комплексную автоматизированную систему "Безопасный город" и работают в Шушенском с 2024 года, всего в краевую систему интегрировано 80 видеокамер.

КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Безопасность во время работы международного фестиваля этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" в Шушенском Красноярского края обеспечат 115 камер и системы распознавания лиц, сообщает региональное министерство цифрового развития.

« "На время международного фестиваля... в Шушенском территорию мероприятия дооснастят 29 камерами видеонаблюдения, 18 из которых разместят на рамках металлодетекторов. В результате безопасность гостей масштабного события будут обеспечивать 115 видеокамер", - говорится в сообщении.

Планируется также увеличить количество мощных видеосерверов, которые будут в онлайн-режиме обрабатывать видеопотоки и выводить информацию оперативным службам.

По информации министерства, камеры входят в комплексную автоматизированную систему (КАС) "Безопасный город" и работают в Шушенском с 2024 года. Всего в краевую систему интегрировано 80 видеокамер.

Специалисты Центра информационных технологий Красноярского края проложили волоконно-оптические линии в поселке и установили современные камеры с оптическим зумом, позволяющие следить за ситуацией на трех мостах острова Отдыха. Часть камер подключили к системам распознавания и поиска лиц и автомобильных знаков.

В пресс-службе отметили, что развитие КАС "Безопасный город" проходит в рамках национального проекта "Экономика данных".