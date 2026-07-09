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Более ста видеокамер установлены для безопасности на фестивале "Мир Сибири" - РИА Новости, 09.07.2026
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09:18 09.07.2026
Более ста видеокамер установлены для безопасности на фестивале "Мир Сибири"

На фестивале "Мир Сибири" установили 115 видеокамер для обеспечения безопасности

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Камера видеонаблюдения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время фестиваля "Мир Сибири" в Шушенском территорию мероприятия дооснастят 29 камерами видеонаблюдения, 18 из которых разместят на рамках металлодетекторов, в результате безопасность гостей будут обеспечивать 115 видеокамер.
  • Камеры входят в комплексную автоматизированную систему "Безопасный город" и работают в Шушенском с 2024 года, всего в краевую систему интегрировано 80 видеокамер.
КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Безопасность во время работы международного фестиваля этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" в Шушенском Красноярского края обеспечат 115 камер и системы распознавания лиц, сообщает региональное министерство цифрового развития.
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"На время международного фестиваля... в Шушенском территорию мероприятия дооснастят 29 камерами видеонаблюдения, 18 из которых разместят на рамках металлодетекторов. В результате безопасность гостей масштабного события будут обеспечивать 115 видеокамер", - говорится в сообщении.
Планируется также увеличить количество мощных видеосерверов, которые будут в онлайн-режиме обрабатывать видеопотоки и выводить информацию оперативным службам.
По информации министерства, камеры входят в комплексную автоматизированную систему (КАС) "Безопасный город" и работают в Шушенском с 2024 года. Всего в краевую систему интегрировано 80 видеокамер.
Специалисты Центра информационных технологий Красноярского края проложили волоконно-оптические линии в поселке и установили современные камеры с оптическим зумом, позволяющие следить за ситуацией на трех мостах острова Отдыха. Часть камер подключили к системам распознавания и поиска лиц и автомобильных знаков.
В пресс-службе отметили, что развитие КАС "Безопасный город" проходит в рамках национального проекта "Экономика данных".
В 2026 году международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" в Шушенском проходит с 9 по 12 июля.
 
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