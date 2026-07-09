Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти Энергодара, обошлось без пострадавших.
- Глава города Максим Пухов заявил, что целенаправленный удар по медицинскому учреждению говорит о полной неадекватности вооруженных сил Украины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Целенаправленный удар по медсанчасти города-спутника Запорожской АЭС Энергодара говорит о полной неадекватности вооруженных сил Украины, заявил глава города Максим Пухов.
ВСУ минувшей ночью нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти Энергодара, обошлось без пострадавших, сообщил ранее Пухов. По его словам, в больнице повреждены окна с первого по пятый этажи приемного отделения и два служебных автомобиля.
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"Сам факт целенаправленного удара по медицинскому учреждению говорит о полной неадекватности вооруженных сил пока еще государства Украина", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Мэр подчеркнул, что обстановка в городе остается напряженной и призвал всех сохранять выдержку и не пренебрегать мерами безопасности.
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