Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти Энергодара, обошлось без пострадавших.

Глава города Максим Пухов заявил, что целенаправленный удар по медицинскому учреждению говорит о полной неадекватности вооруженных сил Украины.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Целенаправленный удар по медсанчасти города-спутника Запорожской АЭС Энергодара говорит о полной неадекватности вооруженных сил Украины, заявил глава города Максим Пухов.

ВСУ минувшей ночью нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти Энергодара, обошлось без пострадавших, сообщил ранее Пухов. По его словам, в больнице повреждены окна с первого по пятый этажи приемного отделения и два служебных автомобиля.

"Сам факт целенаправленного удара по медицинскому учреждению говорит о полной неадекватности вооруженных сил пока еще государства Украина", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".