Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти в Энергодаре - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 09.07.2026 (обновлено: 10:29 09.07.2026)
ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти в Энергодаре

ВСУ ночью нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти в Энергодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти в Энергодаре.
  • Повреждены окна приемного отделения и два служебных автомобиля больницы, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. ВСУ ночью нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, обошлось без пострадавших, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
"Сегодня выдалась тревожная ночь. Киевский режим снова нанес удар по квартире в многоэтажном доме. В этот раз на улице Центральная. А чуть позже ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ударили по нашей медсанчасти. В результате повреждены окна с первого по пятый этаж приемного отделения и два служебных автомобиля, принадлежащих больнице", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, обошлось без пострадавших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияЭнергодарВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала