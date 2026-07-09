Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти в Энергодаре.
- Повреждены окна приемного отделения и два служебных автомобиля больницы, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. ВСУ ночью нанесли удар по многоэтажному дому и медсанчасти в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, обошлось без пострадавших, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
"Сегодня выдалась тревожная ночь. Киевский режим снова нанес удар по квартире в многоэтажном доме. В этот раз на улице Центральная. А чуть позже ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ударили по нашей медсанчасти. В результате повреждены окна с первого по пятый этаж приемного отделения и два служебных автомобиля, принадлежащих больнице", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, обошлось без пострадавших.
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