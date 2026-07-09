В Запорожской области восстанавливают электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения в результате атаки на энергосистему.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в регионе.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее сообщилось, что в результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения в регионе.