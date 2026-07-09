МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточило, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Глава региона уточнил, что на месте уже работают энергетики и аварийные службы, делая все возможное, чтобы вернуть электричество.