Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
- На месте уже работают энергетики и аварийные службы, чтобы вернуть электричество.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточило, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что на месте уже работают энергетики и аварийные службы, делая все возможное, чтобы вернуть электричество.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18