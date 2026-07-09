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Рособрнадзор разработает модель проведения устного экзамена по истории - РИА Новости, 09.07.2026
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02:34 09.07.2026 (обновлено: 09:53 09.07.2026)
Рособрнадзор разработает модель проведения устного экзамена по истории

Рособрнадзор разработает модель обязательного устного экзамена по истории

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые единые для всей России учебники истории для 9 класса
Новые единые для всей России учебники истории для 9 класса - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников.
  • Его планируют ввести в 2028 году.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рособрнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
"Принято решение, что в 9-х классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена", — сказал он.
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Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждый годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников.
Как объясняли в Минпросвещения, новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель — определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов.
В ведомстве поясняли, что испытание поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать отношение к тем или иным событиям и личностям.
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