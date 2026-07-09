Рособрнадзор разработает модель проведения устного экзамена по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Рособрнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников.

Его планируют ввести в 2028 году.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Рособрнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

"Принято решение, что в 9-х классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена", — сказал он.

Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждый годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников.

Как объясняли в Минпросвещения, новый экзамен станет формой допуска к ОГЭ. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель — определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов.