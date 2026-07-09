Эксперт Минздрава рассказала об уменьшении привычки досаливать у россиян

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Привычка досаливать и пересаливать уменьшается среди россиян, сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Она добавила, что тенденции к пониманию, что такое здоровое питание, абсолютно очевидны.