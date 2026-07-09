Эксперт Минздрава рассказала об уменьшении привычки досаливать у россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Привычка досаливать и пересаливать уменьшается среди россиян, сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.
- Тенденции к пониманию принципов здорового питания становятся очевидными, добавила Драпкина в ходе сессии форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Привычка досаливать и пересаливать уменьшается среди россиян, сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.
Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит в Москве 9-10 июля.
"Если говорить в отношении соли, то привычка досаливания, пересаливания, она тоже снижается", - сказала Драпкина в ходе сессии форума.
Она добавила, что тенденции к пониманию, что такое здоровое питание, абсолютно очевидны.