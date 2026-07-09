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Мурашко назвал орган, который формирует долголетие - РИА Новости, 09.07.2026
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14:03 09.07.2026
Мурашко назвал орган, который формирует долголетие

Мурашко назвал мозг ключевым органом, который формирует долголетие

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мозг является ключевым органом, который формирует долголетие.
  • Мурашко добавил, что образ жизни — это ключевой фактор, влияющий на долголетие и здоровье.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мозг является ключевым органом, который формирует долголетие, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
«
"Много говорится сегодня о том, что мозг фактически - это ключевой орган, который формирует долголетие, потому что это не только нервная система", - сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что образ жизни - это ключевой фактор, который формирует долголетие и здоровье.
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