Мурашко назвал орган, который формирует долголетие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что мозг является ключевым органом, который формирует долголетие.
- Мурашко добавил, что образ жизни — это ключевой фактор, влияющий на долголетие и здоровье.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мозг является ключевым органом, который формирует долголетие, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
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"Много говорится сегодня о том, что мозг фактически - это ключевой орган, который формирует долголетие, потому что это не только нервная система", - сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что образ жизни - это ключевой фактор, который формирует долголетие и здоровье.
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