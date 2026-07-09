Ягоды барбариса могут лечить депрессию, установили ученые

В итоге Берберин показал высокую связь с одним из таких белков, отвечающих за выживание нервных клеток. Причем связь по силе превысила ту, что образуется при использовании антидепрессантов.

"Куда более важной находкой оказалось то, что берберин связывается с теми же самыми участками белков (активными центрами), где обычно закрепляются "лекарства-блокаторы". А значит, берберин становится конкурентом "таблеток" за место в молекулах. Результат исследования в том, что берберин в будущем, после апробации на животных, затем на человеке, может стать кандидатом на место лекарства или вспомогательной биодобавки против депрессии", - говорится в сообщении.