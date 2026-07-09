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Ягоды барбариса могут лечить депрессию, установили ученые - РИА Новости, 09.07.2026
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04:00 09.07.2026
Ягоды барбариса могут лечить депрессию, установили ученые

Ягоды барбариса могут лечить депрессию лучше таблеток

© Фото : Виталий КовальчукБарбарис
Барбарис - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Виталий Ковальчук
Барбарис. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске вместе с коллегами из Индии изучили молекулярное воздействие берберина, содержащегося в ягодах барбариса, на организм человека.
  • Берберин показал высокую связь с белком, отвечающим за выживание нервных клеток, которая превысила ту, что образуется при использовании антидепрессантов.
  • Берберин может стать кандидатом на место лекарства или вспомогательной биодобавки против депрессии после апробации на животных и человеке.
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл - РИА Новости. Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске выявили эффективность барбариса в борьбе с депрессией, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Группа челябинских ученых вместе с коллегами из Индии изучили молекулярное воздействие берберина, содержащегося в ягодах барбариса, на организм человека. Для этого ученые смоделировали и рассчитали действие вещества на определенные белки и регуляторы, которые сигнализируют о депрессии.
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В итоге Берберин показал высокую связь с одним из таких белков, отвечающих за выживание нервных клеток. Причем связь по силе превысила ту, что образуется при использовании антидепрессантов.
"Куда более важной находкой оказалось то, что берберин связывается с теми же самыми участками белков (активными центрами), где обычно закрепляются "лекарства-блокаторы". А значит, берберин становится конкурентом "таблеток" за место в молекулах. Результат исследования в том, что берберин в будущем, после апробации на животных, затем на человеке, может стать кандидатом на место лекарства или вспомогательной биодобавки против депрессии", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в вузе, являясь природным соединением, берберин может оказаться дешевле и безопаснее аналогичных синтетических лекарств.
Работа исследователей опубликована в международном журнале о современной фармакологии Current Neuropharmacology.
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