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Третьяковская галерея представила выставку Борисова-Мусатова в Москве - РИА Новости, 09.07.2026
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Музейные маршруты России
 
12:58 09.07.2026

Третьяковская галерея представила выставку Борисова-Мусатова в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
Открытие выставки Борисов-Мусатов. Гармония образа в Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея представила выставку "Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа", посвященную русскому художнику-символисту, экспозиция объединила более 140 работ из России, Белоруссии и частных собраний, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка познакомит с творческим наследием Виктора Борисова-Мусатова, который был одним из ярчайших представителей русского символизма рубежа XIX–XX веков и чьи произведения предвосхитили поиски будущих авангардистов.
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
Открытие выставки Борисов-Мусатов. Гармония образа в Третьяковской галереи
Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
Открытие выставки Борисов-Мусатов. Гармония образа в Третьяковской галереи
Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
Открытие выставки Борисов-Мусатов. Гармония образа в Третьяковской галереи
Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 3
Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 3
Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 3
Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 3
Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова отметила, что творчество Борисова-Мусатова стало своеобразным мостом между европейской и русской культурами, завершающим "прекрасную эпоху" и открывающим искусство XX столетия.
«

"Жизнь он прожил, к сожалению, короткую, достаточно трагичную, но с удивительной результативностью в творчестве. Мы собирали работы со всей страны и постсоветского пространства - такой объемной выставки этого великого художника еще не было. Хочется, чтобы его вновь открыли и полюбили: кто‑то увидит впервые, а кто‑то с радостью вернется к любимым произведениям", - сказала Галактионова на предпремьерном показе выставки.

© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова
Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова
Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
Открытие выставки Борисов-Мусатов. Гармония образа в Третьяковской галереи
Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 2
Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 2
Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 2
Экспозиция объединила более 140 произведений живописи и графики из собраний Третьяковской галереи, музеев России, Национального художественного музея Республики Беларусь, а также частных коллекций.
Так, среди центральных экспонатов были представлены программные полотна "Гобелен" (1901), "Призраки" (1903), "Изумрудное ожерелье" (1903–1904), "Водоем" (1902–1903), "Автопортрет с сестрой" (1898) и "Реквием" (1905).
Впервые были представлены картины "Поклонение волхвов" (1893), "Суд Париса" (1894) и "В парижском кафе" (1896).
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"Это редкая возможность проследить творческий путь мастера - от первых ученических опытов до зрелых шедевров, которые оказали значительное влияние на целое поколение художников", - отметила куратор выставки, заместитель заведующего отделом графики XVII - начала XX века Евгения Илюхина.

Выставка раскрывает Борисова‑Мусатова как художника‑экспериментатора: красной нитью через нее проходит тема гобелена. Гости узнали о том, как живописец искал новые приемы в работе с темперой и пастелью с помощью этого вида прикладного искусства.
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Важное место отведено фотографии и фотоэтюдам, а лейтмотивом экспозиции стал поиск гармонии. Объединенные вокруг картины "Гармония" (1900) этюды и эскизы показывают путь от набросков к панно и эволюцию мусатовского пейзажа - от раннего импрессионизма до акварельных и пастельных шедевров последних лет, ознаменовавших новый этап в развитии этого жанра в России.
Специальный раздел экспозиции посвящен эскизам монументальных росписей, в том числе панно для особняка Александры Дерожинской. Мечту Борисова‑Мусатова соединить архитектуру и живопись спустя столетие воплотили в реставрации особняка по проекту Андрея Мушты - на его стенах были размещены напечатанные на полотне эскизы мастера.
Выставка будет доступна для посетителей до 8 ноября.
 
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