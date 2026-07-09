Третьяковская галерея представила выставку Борисова-Мусатова в Москве

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея представила выставку "Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа", посвященную русскому художнику-символисту, экспозиция объединила более 140 работ из России, Белоруссии и частных собраний, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка познакомит с творческим наследием Виктора Борисова-Мусатова, который был одним из ярчайших представителей русского символизма рубежа XIX–XX веков и чьи произведения предвосхитили поиски будущих авангардистов.

© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 1 из 3 © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 2 из 3 © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 3 из 3 Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 1 из 3 Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 2 из 3 Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 3 из 3

Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова отметила, что творчество Борисова-Мусатова стало своеобразным мостом между европейской и русской культурами, завершающим "прекрасную эпоху" и открывающим искусство XX столетия.

« "Жизнь он прожил, к сожалению, короткую, достаточно трагичную, но с удивительной результативностью в творчестве. Мы собирали работы со всей страны и постсоветского пространства - такой объемной выставки этого великого художника еще не было. Хочется, чтобы его вновь открыли и полюбили: кто‑то увидит впервые, а кто‑то с радостью вернется к любимым произведениям", - сказала Галактионова на предпремьерном показе выставки.

© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 1 из 2 © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 2 из 2 Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 1 из 2 Открытие выставки "Борисов-Мусатов. Гармония образа" в Третьяковской галереи © Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи 2 из 2

Экспозиция объединила более 140 произведений живописи и графики из собраний Третьяковской галереи, музеев России, Национального художественного музея Республики Беларусь, а также частных коллекций.

Так, среди центральных экспонатов были представлены программные полотна "Гобелен" (1901), "Призраки" (1903), "Изумрудное ожерелье" (1903–1904), "Водоем" (1902–1903), "Автопортрет с сестрой" (1898) и "Реквием" (1905).

Впервые были представлены картины "Поклонение волхвов" (1893), "Суд Париса" (1894) и "В парижском кафе" (1896).

« "Это редкая возможность проследить творческий путь мастера - от первых ученических опытов до зрелых шедевров, которые оказали значительное влияние на целое поколение художников", - отметила куратор выставки, заместитель заведующего отделом графики XVII - начала XX века Евгения Илюхина.

Выставка раскрывает Борисова‑Мусатова как художника‑экспериментатора: красной нитью через нее проходит тема гобелена. Гости узнали о том, как живописец искал новые приемы в работе с темперой и пастелью с помощью этого вида прикладного искусства.

Важное место отведено фотографии и фотоэтюдам, а лейтмотивом экспозиции стал поиск гармонии. Объединенные вокруг картины "Гармония" (1900) этюды и эскизы показывают путь от набросков к панно и эволюцию мусатовского пейзажа - от раннего импрессионизма до акварельных и пастельных шедевров последних лет, ознаменовавших новый этап в развитии этого жанра в России.

Специальный раздел экспозиции посвящен эскизам монументальных росписей, в том числе панно для особняка Александры Дерожинской. Мечту Борисова‑Мусатова соединить архитектуру и живопись спустя столетие воплотили в реставрации особняка по проекту Андрея Мушты - на его стенах были размещены напечатанные на полотне эскизы мастера.