Болгария пересмотрит соглашение с Rheinmetall о строительстве завода

Краткий пересказ от РИА ИИ Новое правительство Болгарии пересмотрит соглашение о строительстве завода по производству пороха и боеприпасов с немецким концерном Rheinmetall.

Министр экономики, инвестиций и промышленности Александр Пулев заявил, что необходимо искать другую, более привлекательную структуру финансирования проекта.

Планы прежнего правительства использовать для финансирования проекта средства в рамках европейского механизма SAFE оказались необоснованными.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новое правительство Болгарии пересмотрит подписанное с немецким концерном Rheinmetall соглашение о строительстве завода по производству пороха и боеприпасов, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление министра экономики, инвестиций и промышленности Александра Пулева.

Болгарская сторона подписала контракт о реализации совместного с Rheinmetall проекта по строительству завода по производству пороха и боеприпасов в октябре 2025 года при поддержке правительства, которое тогда возглавлял премьер-министр Росен Желязков.

"Болгарские интересы не полностью защищены... И на данный момент финансировать этот проект в таком виде будет очень сложно. Необходимо искать другую, более привлекательную структуру финансирования", - заявил Пулев по поводу строительства завода.

Он добавил, что планы прежнего правительства использовать для финансирования проекта средства в рамках европейского механизма SAFE оказались необоснованными.