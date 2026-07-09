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Болгария пересмотрит соглашение с Rheinmetall о строительстве завода - РИА Новости, 09.07.2026
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23:36 09.07.2026
Болгария пересмотрит соглашение с Rheinmetall о строительстве завода

Болгария пересмотрит соглашение с Rheinmetall о строительстве оружейного завода

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новое правительство Болгарии пересмотрит соглашение о строительстве завода по производству пороха и боеприпасов с немецким концерном Rheinmetall.
  • Министр экономики, инвестиций и промышленности Александр Пулев заявил, что необходимо искать другую, более привлекательную структуру финансирования проекта.
  • Планы прежнего правительства использовать для финансирования проекта средства в рамках европейского механизма SAFE оказались необоснованными.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новое правительство Болгарии пересмотрит подписанное с немецким концерном Rheinmetall соглашение о строительстве завода по производству пороха и боеприпасов, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на заявление министра экономики, инвестиций и промышленности Александра Пулева.
Болгарская сторона подписала контракт о реализации совместного с Rheinmetall проекта по строительству завода по производству пороха и боеприпасов в октябре 2025 года при поддержке правительства, которое тогда возглавлял премьер-министр Росен Желязков.
"Болгарские интересы не полностью защищены... И на данный момент финансировать этот проект в таком виде будет очень сложно. Необходимо искать другую, более привлекательную структуру финансирования", - заявил Пулев по поводу строительства завода.
Он добавил, что планы прежнего правительства использовать для финансирования проекта средства в рамках европейского механизма SAFE оказались необоснованными.
Генеральный директор немецкого концерна Армин Папергер после подписания контракта заявлял, что строительство завода планируется завершить до 2027 года.
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