Белоруссия и Россия могут упростить получение разрешения на проживание

В сообщении отмечается, что "проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон". Также сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с трех до двух месяцев.