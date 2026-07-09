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Белоруссия и Россия могут упростить получение разрешения на проживание - РИА Новости, 09.07.2026
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20:21 09.07.2026 (обновлено: 20:22 09.07.2026)

Белоруссия и Россия могут упростить получение разрешения на проживание

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий проект протокола с РФ для упрощения получения разрешения на проживание граждан одной страны на территории другой.
  • Проектом протокола предусмотрено сокращение сроков рассмотрения документов для получения разрешения на постоянное проживание с трех до двух месяцев.
МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола с РФ, который упростит получение разрешения на проживание граждан одной страны на территории другой страны, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Гражданам Союзного государства могут упростить получение разрешения на проживание на территориях государств – участников", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что "президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства от 24 января 2006 года".
В сообщении отмечается, что "проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон". Также сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с трех до двух месяцев.
"Расширяется перечень документов граждан Республики Беларусь, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации: биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, идентификационная карта", - говорится в сообщении.
Согласно ему, на проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено министерство иностранных дел Белоруссии.
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