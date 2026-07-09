Батраков сделал выбор между Роналду и Месси

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"Плей-офф (чемпионата мира) мне сейчас намного интереснее смотреть. Он дарит нам те эмоции, которые мы любим. Больше всего понравился матч Аргентины и Египта. Думаю, Аргентина выиграет чемпионат мира. Лучший игрок на данный момент на чемпионате мира - Месси", - добавил он.