В Бахрейне прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
- МВД Бахрейна сообщало о звучащих в стране сиренах воздушной тревоги и призывало жителей найти укрытие.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Бахрейне на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Ранее МВД Бахрейна сообщило, что в стране звучат сирены воздушной тревоги, жителей призывают найти укрытие.
"Взрывы были слышны в Бахрейне", - говорится в сообщении канала в соцсети X.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.