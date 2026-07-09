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В Бахрейне прогремели взрывы - РИА Новости, 09.07.2026
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04:24 09.07.2026
В Бахрейне прогремели взрывы

В Бахрейне после воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Kamran JebreiliБахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бахрейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бахрейне прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
  • МВД Бахрейна сообщало о звучащих в стране сиренах воздушной тревоги и призывало жителей найти укрытие.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Бахрейне на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Ранее МВД Бахрейна сообщило, что в стране звучат сирены воздушной тревоги, жителей призывают найти укрытие.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
КСИР нанес удары по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаку США
Вчера, 06:49
"Взрывы были слышны в Бахрейне", - говорится в сообщении канала в соцсети X.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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