В Бахрейне прогремели взрывы

"Взрывы были слышны в Бахрейне", - говорится в сообщении канала в соцсети X.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.