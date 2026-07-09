В Бахрейне объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне звучат сирены воздушной тревоги, жителей призывают найти укрытие.
- В Катаре было разослано уведомление о повышенной угрозе безопасности, позднее пришло сообщение об отмене угрозы.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Бахрейне, жителей призывают найти укрытие, сообщило МВД страны.
"Прозвучала сирена. Граждан и жителей призывают сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х.
Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на очевидца передает, что в Катаре на мобильные телефоны было разослано уведомление о повышенной угрозе безопасности. Позднее агентство передало, что пришло еще одно уведомление, в котором говорилось об отмене угрозы.
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