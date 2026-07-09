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Олимпийский комитет Армении заявил о солидарности с арестованным Царукяном - РИА Новости, 09.07.2026
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20:54 09.07.2026
Олимпийский комитет Армении заявил о солидарности с арестованным Царукяном

НОК Армении заявил о солидарности с арестованным главой комитета Царукяном

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальный олимпийский комитет Армении выразил солидарность с арестованным руководителем комитета Гагиком Царукяном.
  • НОК пожелал ему скорейшего освобождения, а членам его семьи — сил и стойкости.
ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Национальный олимпийский комитет (НОК) Армении заявил о солидарности с арестованным руководителем комитета, главой партии оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.
"Весь коллектив Национального олимпийского комитета Армении с глубокой обеспокоенностью и полной поддержкой выражает солидарность с президентом Национального олимпийского комитета господином Гагиком Царукяном и его семьей", - говорится в заявлении, опубликованном на странице НОК в соцсети Facebook*.
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Там же отмечается, что НОК желает Царукяну скорейшего освобождения, а членам его семьи — сил, стойкости, терпения и веры, чтобы преодолеть это испытание.
"Весь коллектив Национального олимпийского комитета Армении всегда рядом со своим президентом и его семьей", - отмечается в заявлении
Царукян был задержан Следственным комитетом Армении в понедельник. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными.
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