Олимпийский комитет Армении заявил о солидарности с арестованным Царукяном

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальный олимпийский комитет Армении выразил солидарность с арестованным руководителем комитета Гагиком Царукяном.

НОК пожелал ему скорейшего освобождения, а членам его семьи — сил и стойкости.

ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Национальный олимпийский комитет (НОК) Армении заявил о солидарности с арестованным руководителем комитета, главой партии оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

"Весь коллектив Национального олимпийского комитета Армении с глубокой обеспокоенностью и полной поддержкой выражает солидарность с президентом Национального олимпийского комитета господином Гагиком Царукяном и его семьей", - говорится в заявлении, опубликованном на странице НОК в соцсети Facebook*.

Там же отмечается, что НОК желает Царукяну скорейшего освобождения, а членам его семьи — сил, стойкости, терпения и веры, чтобы преодолеть это испытание.

"Весь коллектив Национального олимпийского комитета Армении всегда рядом со своим президентом и его семьей", - отмечается в заявлении

Царукян был задержан Следственным комитетом Армении в понедельник. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными.