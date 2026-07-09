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Суд в Армении арестовал оппозиционерку Манукян - РИА Новости, 09.07.2026
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20:49 09.07.2026 (обновлено: 20:52 09.07.2026)
Суд в Армении арестовал оппозиционерку Манукян

Адвокат Карапетян: Суд арестовал члена правления партии "Мать-Армения" Манукян

© Sputnik / Asatur YesayantsАрекназ Манукян
Арекназ Манукян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Арекназ Манукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Ереване арестовал на два месяца члена правления оппозиционной партии «Мать-Армения» Арекназ Манукян.
  • В отношении Манукян инициировано публичное уголовное преследование по статье «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну».
  • Арекназ Манукян разрешены встречи только с адвокатом.
ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян, сообщил ее адвокат Тирайр Карапетян.
"Суд полностью удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Манукян меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - заявил адвокат. По его словам, политику разрешены встречи только с адвокатом.
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"Мы разочарованы этим решением. Сторона защиты привела доводы об отсутствии подозрений в совершении преступления, но суд их не учел", - отметил адвокат.
Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках уголовного производства в отношении Манукян инициировано публичное уголовное преследование по статье "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну".
Силовики уже обыскивали дом Манукян 12 июня. Тогда она заявила, что обжалует это следственное действие в суде.
В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. СК Армении сообщил, что в отношении Теваняна было инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
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