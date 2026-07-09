Суд в Армении арестовал оппозиционерку Манукян

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Ереване арестовал на два месяца члена правления оппозиционной партии «Мать-Армения» Арекназ Манукян.

В отношении Манукян инициировано публичное уголовное преследование по статье «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну».

Арекназ Манукян разрешены встречи только с адвокатом.

ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян, сообщил ее адвокат Тирайр Карапетян.

"Суд полностью удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Манукян меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - заявил адвокат. По его словам, политику разрешены встречи только с адвокатом.

"Мы разочарованы этим решением. Сторона защиты привела доводы об отсутствии подозрений в совершении преступления, но суд их не учел", - отметил адвокат.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках уголовного производства в отношении Манукян инициировано публичное уголовное преследование по статье "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну".

Силовики уже обыскивали дом Манукян 12 июня. Тогда она заявила, что обжалует это следственное действие в суде.

В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. СК Армении сообщил, что в отношении Теваняна было инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.