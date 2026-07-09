Федерация бокса Армении выразила поддержку главе "Процветающей Армении"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация бокса Армении выразила поддержку Гагику Царукяну, арестованному главе партии «Процветающая Армения» и президенту НОК.
- Гагику Царукяну предъявлены обвинения в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупных размерах.
ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Федерация бокса Армении выразила поддержку арестованному главе партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, который возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК) страны.
"Федерация бокса Армении выражает солидарность и поддержку президенту НОК Гагику Царукяну и его семье, желает Гагику Царукяну скорейшего освобождения, а его семье - сил, стойкости и терпения", - говорится в заявлении, опубликованном на странице федерации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В понедельник Следственный комитет Армении задержал Царукяна. Ему обвиняют в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными. В среду суд в Ереване арестовал его на два месяца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.