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Федерация бокса Армении выразила поддержку главе "Процветающей Армении" - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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17:54 09.07.2026
Федерация бокса Армении выразила поддержку главе "Процветающей Армении"

Федерация бокса Армении выразила поддержку арестованному Царукяну

© Sputnik | Перейти в медиабанкРуководитель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.
Руководитель партии Процветающая Армения Гагик Царукян. - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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Руководитель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация бокса Армении выразила поддержку Гагику Царукяну, арестованному главе партии «Процветающая Армения» и президенту НОК.
  • Гагику Царукяну предъявлены обвинения в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупных размерах.
ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Федерация бокса Армении выразила поддержку арестованному главе партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, который возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК) страны.
"Федерация бокса Армении выражает солидарность и поддержку президенту НОК Гагику Царукяну и его семье, желает Гагику Царукяну скорейшего освобождения, а его семье - сил, стойкости и терпения", - говорится в заявлении, опубликованном на странице федерации в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В понедельник Следственный комитет Армении задержал Царукяна. Ему обвиняют в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными. В среду суд в Ереване арестовал его на два месяца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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